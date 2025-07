Brüsszel új terve már az iskolatej- és gyümölcsprogramot is veszélyezteti

A tárcavezető szerint felháborító, elfogadhatatlan és az élelmezésbiztonságot veszélyeztető az Európai Bizottság új uniós költségvetési javaslata, amely az agrártámogatások pénzügyi forrásait is ezen jogállamisági feltételekhez kötné. Tehát Brüsszel ismét a biztonságos élelmiszer-ellátást és a magyarok kenyerét sodorná veszélybe a migráció, a gender vagy a háború kérdésében fennálló véleménykülönbségek miatt – emelte ki Nagy István a Facebookra feltöltött videójában.

Nagy István: Brüsszel a kisiskolásoknak egészséges élelmiszert, így a tejet és a gyümölcsöt biztosító program forrásait is a migránsok beengedéséhez és a genderideológia iskolákban történő terjesztéséhez kötné (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hangsúlyozta, különösen bicskanyitogató, hogy ezen jogállamisági feltételeket az iskolagyümölcs- és iskolatejprogramokra is alkalmazni kellene. Ezzel Brüsszel a kisiskolásoknak egészséges élelmiszert, így a tejet és a gyümölcsöt biztosító program forrásait is a migránsok beengedéséhez és a genderideológia iskolákban történő terjesztéséhez kötné. Ez felháborító, el a kezekkel a gyermekeinktől! Nem engedünk a zsarolásnak, számunkra a magyar gyermekek az elsők, és továbbra is nemet fogunk mondani a migrációra, a genderre és a háborúra – tette hozzá.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy Brüsszelnek nem ez az első olyan intézkedése, ami az élelmezésbiztonságot veszélyezteti. A múlt héten látott napvilágot az Európai Bizottság uniós költségvetési tervezete, ami egy ukránbarát költségvetés. Az ugyanis az agrártámogatásokból venne el jelentős összeget, a gazdák pénzét pedig Ukrajnába vinnék. Emellett Brüsszel még szélesebbre tárja a kapukat az ukrán mezőgazdasági termékek EU-s behozatala előtt, amitől a magyar gazdák tönkremennének. Ezt tetézi az Európai Unió−Mercosur kereskedelmi megállapodás, ami azt akarja elérni, hogy Dél-Amerikából is bejöhessenek a mezőgazdasági termékek az EU-ba.

Brüsszelnek fel kell ébrednie a lázálomból és az európai termelők érdekeit kellene képviselnie Ukrajna helyett. A magyar kormány minden eszközzel megvédi a magyar gazdák megélhetését és a mindennapi kenyerünket – hangsúlyozta az agrártárca vezetője.