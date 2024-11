Óvatosan az akciókkal! – ezekre figyeljünk a black friday hirdetéseknél

A kereskedőknek egyértelmű tájékoztatási kötelezettsége van akciózás esetén 2022 májusától – figyelmeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium a black friday kapcsán. A tárca kiemelte, hogy így nemcsak az eladási árat kell feltüntetniük, hanem az árcsökkentés bejelentése esetében az előző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is, amelyhez viszonyítva kell meghatározniuk a leértékelés mértékét.

Ily módon biztosítható, hogy a vásárlók valós akciókkal találkozzanak – hangsúlyozta a közlemény. Folyamatos leértékelés esetén pedig a korábbi kezdeti árhoz mérten kell feltüntetni az akció mértékét. Az árleszállítások idején mindig célszerű az árakat összehasonlítani, mert könnyen előfordulhat, hogy az akciós termékek máshol eredeti árukon is ugyanannyiba kerülnek vagy esetleg olcsóbbak.

Minden esetben érdemes megnézni, hogy a kereskedő által adott kuponok, leértékelések érdemi kedvezményt tartalmaznak-e.

De a számtalan, „csak ma és csak Önnek” típusú kedvezménnyel nemcsak a hagyományos boltokban lehet találkozni, hanem webáruházakban is. A téves döntések megelőzése érdekében nem árt tudni, mire szükséges odafigyelni online vásárlás esetén, hogyan szűrhetőek ki előzetesen akár a csaló, megtévesztő webshopok is. Online vásárlás előtt először javasolt a „Kapcsolat” menüpontra kattintani, innen ugyanis ki kell derülnie, hogy hazai webáruházról van-e szó. Külföldi webáruházból történő vásárlás esetén probléma felmerülésekor a fogyasztói jogok érvényesítése számottevően nehezebb lehet.

Azt is célszerű figyelembe venni, hogy egy tengerentúli vagy távol-keleti rendelés esetén nem biztos, hogy a megrendelt termék megérkezik a szükséges időre. Feltétlenül kerülendőek az olyan webshopok, amelyek honlapján nem szerepel cégnév vagy elérhetőségi adat. A jogsértést elkövető e-kereskedőkről a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon lehet tájékozódni, de érdemes a fogyasztói kommenteket is elolvasni a vásárlást megelőzően. Online vásárlás során hasonló jogok illetik meg a fogyasztókat, mint az üzletben történő vásárláskor, azonban ezeken felül lényeges többletjogosultságként jelenik meg a 14 napon belüli, indoklás nélküli elállási jog.

Ez akár szubjektív okok miatt is gyakorolható, például akkor is, ha nem tetszik az adott termék. Az elállásra nyitva álló határidőn belül a termék kibontható, kipróbálható annak érdekében, hogy a fogyasztó meg tudja állapítani, az számára megfelelő-e, azonban a kipróbálás csak olyan mértékű lehet, amennyire arra egy hagyományos üzletben is lehetőség lenne.

Ha tehát az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a terméket sérülten vagy hiányosan szolgáltatja vissza a kereskedő részére, esetleg jelentősen leamortizálja azt, akkor a vállalkozás nem köteles a teljes vételárat visszafizetni.

Az indokolás nélküli elállási jog alól továbbá vannak kivételek, ilyenek például a személyre szabott, egyedi igények alapján készült termékek, a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk. Ha a tudatos és körültekintő vásárlás ellenére mégis probléma merülne fel, amit a webáruházzal nem sikerül rendezni, akkor

a fogyasztóvédelmi hatóságtól,

a békéltető testületektől,

vagy más, uniós tagállamból történt online vásárlás esetén a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül működő Európai Fogyasztói Központtól kérhető segítség.

A fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium elkötelezett a fogyasztók magas szintű védelme mellett. Ezért a tárca, illetve a 2025. január 1-jével létrehozandó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítása alatt álló, fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok idén és jövőre is egész évben vizsgálják az árfeltüntetési és akciózási gyakorlatokat, hogy egy fogyasztót se érhessen kár a vásárlása során.