Több forrásból gazdálkodhatnak jövőre az önkormányzatok

Varga Mihály emlékeztetett: miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jól példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta csaknem háromszorosára emelkedett, ezt a folyamatot pedig sem a Covid-járvány, sem a háború nem tudta megtörni – tette hozzá.

Az önkormányzatoknak is biztosítja a kormány a forrásokat, közölte Varga Mihály (Forrás: Facebook/Varga Mihály)

Varga Mihály és Szita Károly egyetértettek abban, hogy a rezsivédelem fenntartása továbbra is kiemelt fontosságú a bizonytalan világgazdasági helyzetben. A tárcavezető ezzel kapcsolatban kiemelte: a kormány jövőre is garantálja a rezsivédelemhez szükséges forrásokat a költségvetésben, így a lakosság és a vállalkozások mellett az önkormányzatok számára is biztosítja a forrásokat a megemelkedett rezsiköltségeikhez. Varga Mihály a szolidaritási hozzájárulásáról szólva elmondta: egyetlen település sem szenvedhet hátrányt a földrajzi elhelyezkedése és gazdasági sajátosságai miatt. Ezért a gazdagabb települések által fizetett hozzájárulás nagy segítséget jelent a szegényebb önkormányzatok számára – tette hozzá. Mint mondta: az idei évben 848 tehetősebb önkormányzat fizet szolidaritási hozzájárulást, amelyből csaknem 1250 település kaphat segítséget feladataik ellátásához. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány a következő években három és hat százalék közötti növekedési pályára állítja a gazdaságot, amelynek eredményeként az önkormányzatok adóbevételei tovább emelkedhetnek, ez a települések mozgásterét is növeli.