A legkorszerűbb és legbiztonságosabb technológia épül Pakson

A Paks II Atomerőmű technológiája, a VVER–1200 blokktípus az évtizedek óta tartó fejlesztés eredményeként a ma elérhető legbiztonságosabb technológiák közé tartozik. A VVER-család legújabb tagja a Paks II Atomerőmű, amelynek 3+ generációs VVER–1200-as blokkjai a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a világ első olyan típusaként ismerte el, amely teljes mértékben megfelel a 3+ generációs egységekkel szemben támasztott legszigorúbb nukleáris biztonsági követelményeknek – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy egyik mérföldkövéhez közelít a paksi bővítés.

A legkorszerűbb technológia jön Paksra, hamarosan mérföldkőhöz érkezik a beruházás. Fotó: Tolnai Népújság/Mártonfai Dénes

A szakértő emlékeztetett: az Európai Bizottság is pozitívan értékelte az orosz VVER–1200 típust a biztonság szempontjából. Az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott létesítési engedély szintén azt igazolja, hogy a Paks II projekt a legszigorúbb hazai előírásoknak eleget téve, a nemzetközi előírásokkal összhangban valósul meg. Oroszország a nyugati szállítóktól eltérően ugyanis kizárólag olyan nukleáris technológiát exportál, amelyet már otthon kipróbált, és a biztonságos működése szavatolható.

A VVER–1200 típus legfőbb jellemzője, hogy a biztonság maximalizálása érdekében optimálisan alkalmazza a már korábban is bevált aktív és az alapvető fizikai törvényszerűségeken alapuló passzív biztonságvédelmi rendszereket. A passzív rendszerek például villamosenergia-betáplálás és emberi beavatkozás nélkül is képesek kezelni egy üzemzavari helyzetet és 72 órán keresztül ellátni a blokk hűtését. Az új blokktípus a külső veszélyek (például hurrikán, hó- és jégterhelés, külső robbanás, földrengés, repülőgép-rázuhanás) ellen is védett, a reaktort ugyanis kettős falú, hermetikus védőépület szigeteli el a külső hatásoktól. Az aktív, egyenként százszázalékos kapacitással rendelkező biztonsági rendszereket egymástól független csatornában helyezik el. Vagyis a biztonsági rendszerekből négy, teljesen független rendszert telepítenek, így ha az egyik valamilyen okból kifolyólag nem működne, akkor a másik három közül bármelyik át tudja venni a biztonsági funkciókat.

Az ilyen típusú blokkokon alkalmazzák a zónaolvadék-csapdát is. Ez egy olyan műszaki megoldás, amely egy rendkívül kis valószínűségű, súlyos baleseti helyzetben is képes felfogni a zónaolvadékot. Az első ilyen zónaolvadék-csapda már 2024 augusztusában megérkezett a paksi telephelyre.

Ezek mellett számos más innovatív technológiát is beépítenek a biztonság maximalizálása érdekében – ismertette a szakértő. A Paks II Atomerőmű hosszú távú hűthetőségével kapcsolatban sem lehetnek problémák, hiszen az orosz tervezők arra is gondoltak, hogy Pakson a legforróbb nyári napokon se legyen szükség a Dunába visszavezetett hűtővízre vonatkozó korlátozások miatt a blokkok visszaterhelésére. Alacsony vízállás és magas vízhőmérséklet esetére az új melegvízcsatorna mellett kiegészítő csúcshűtő berendezés áll majd rendelkezésre, amely a hűtővizet hűtőcellák segítségével visszahűti a Dunába való visszaengedés előtt.

A típus garantált üzemideje legalább hatvan év, további húszéves üzemeltetési lehetőséggel, ami azt is jelenti, hogy a 2030-as évek elején üzembe álló paksi VVER–1200 típusú egységek akár még 2100 után is üzemképesek lesznek. Lényeges megemlíteni, hogy ilyen típusú blokkokból jelenleg már hat egység áll kereskedelmi üzemben, és a paksiakat is beleértve további 18 épül belőle, köztük Törökországban és Kínában négy-négy blokk.

További fejlesztések

Természetesen Oroszország, ahogy eddig is, továbbfejleszti a technológiát – ismertette Hárfás Zsolt. A Kurszki Atomerőművi telephelyen várhatóan még az idén megkezdheti a működését a VVER-család legújabb tagja a VVER–TOI típusú egység, ami egy úgynevezett tipizált és optimalizált blokkot takar. Emellett a Roszatom az üzemanyagciklus zárása érdekében folyamatosan fejleszti a gyorsneutronos technológiát, illetve az ehhez szükséges kiégett üzemanyag feldolgozási technológiáit és az új, innovatív üzemanyagokat. A kis moduláris egységek fejlesztésében is élenjáró. Pevekben az úszó atomerőmű is ilyen technológián alapszik, és Üzbegisztánban már hat kis moduláris reaktor építésére van megrendelése a Roszatomnak.