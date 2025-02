Magyar Nemzet Cashflow – Hazánk „gazdasági repülőgépe” már tavaly év végén a kifutón állt + videó

Ha a tervek szerint megy minden, 2025 a gazdasági és a pénzügyi növekedés, valamint az alacsony infláció éve lesz. Ez is elhangzott a Cashflow című gazdasági podcastműsorunkban, melyben Lentner Csaba közgazdászprofesszorral Szajlai Csaba, a Világgazdaság vezető elemzője vitatta meg az aktuális kérdéseket, így a német gazdasági mutatók romlásának miértjét is.

Szajlai emlékeztetett, hogy energia szempontjából az elmúlt harminc évben Magyarország a németektől függött, és Németország farvizén jutott előrébb ebben a témában, amely mára megdőlni látszik. Vajon megbicsaklott a német csoda? – tette fel a kérdést elemzőnk. A közgazdász szerint mind az Európai Unió, mind a német gazdaság recesszióban van, és mélyebbre fog kerülni. Hozzátette: a német ipari tőke tömegesen hagyja el Németországot. 2024-ben nyolcezer milliárd dollár ment ki Kínába, amelyek mind autóipari, illetve beszállítói kapacitások. Kiemelte azt is, hogy a képzett munkaerő elfogyott Németországban, amellett, hogy nem rentábilis a gyártás sem. A professzor elmondta azt is, hogy hiába áramlott be a migrációval munkaerő az országba, de nem képzettek ezen a szakterületen, nem tudják alkalmazni őket az autógyártó cégek.

