Harmadára csökkenthető az éves fűtési költség

Az Otthonfelújítási program szerinti támogatás feltétele a legalább harmincszázalékos energiahatékonysági javulás, amely konkrét fejlesztéseket, például szigetelést, nyílászárók cseréjét vagy épp fűtési rendszer korszerűsítését ösztönözi. A Duna House szakértője szerint a program nemcsak a háztartások rezsiköltségét csökkentheti, hanem hosszú távon Magyarország energiaimport-függőségét is mérsékelheti.

Bár csak néhány hónapról van szó, annál nagyobb segítséget jelent, hogy tovább bővült az energetikai korszerűsítésre jogosultak köre. Fotó: Havran Zoltán

Egy átlagos, szigeteletlen családi ház éves fűtési költsége a több százezer forintot is elérheti. Korszerűsített ingatlan esetén ez akár a harmadára csökkenthető.

– A program így nemcsak környezetvédelmi, hanem szociális szempontból is fontos, mivel csökkentheti az energiaszegénységben élők számát, miközben a helyi kivitelezők számára is új megrendeléseket generál. Úgy látjuk, hogy a támogatási feltételek bővítése már most élénkülést hozott a családi házak energetikai felmérése iránti keresletben – mondta Deme Roland, a DH Energy igazgatósági tagja.





Továbbá a programban való részvétel nem kötött gyermekvállaláshoz, így az idősebb korosztály és az egyedülállók is hozzáférhetnek a forrásokhoz. Emellett a kistelepülési támogatásokkal összehangolva, így az ötezer főnél kevesebb lakosú falvakban élők (kiemelten a nyugdíjasok) akár hatmillió forint vissza nem térítendő támogatást és hárommillió forint kedvezményes hitelt is lehívhatnak korszerűsítésre.





A szakember arra is figyelmeztet, hogy az érdeklődők számára kulcsfontosságú a pontos műszaki felmérés és az energetikai tanúsítvány, hiszen ezek képezik az igénylés alapját. A Duna House hálózatán keresztül működő DH Energy országos szinten végez ilyen felméréseket és tanácsadást, de kiemelendő, hogy az energetikai korszerűsítés megtervezése és kivitelezése bárki számára nyitott, aki megfelel a program kritériumainak.