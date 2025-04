Az ingatlanállományt is javítja az otthonfelújítási program

Április 15-től kedvezően változnak az otthonfelújítási program szabályai, ami élénkítheti a családi házak piacát. Az új szabályok értelmében a frissen vásárolt ingatlanokra is igényelhető a támogatás. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére a könnyítés kapcsán azt mondta, elsőre nem tűnik sok időnek, hogy nem csak a múlt év közepéig megvásárolt ingatlanokkal lehet részt venni a programban, hanem elegendő a pályázatbenyújtás idejére érvényes új lakcímkártyával rendelkezni. (A tulajdoni jogviszonyt pedig a felújítási kölcsön folyósítása előtt ellenőrzik.) Mivel azonban már azok is pályázhatnak az otthonfelújítási program keretében támogatásra, akik most vásárolnak családi házat, ingatlanpiaci és kiválasztási szempontból igenis jelentős ez a pár hónap. Ugyanis így már nemcsak a jó állapotú, hanem a felújítandó, korszerűsítésre szoruló házak is szóba jöhetnek – ide értve a sorházakat, ikerházakat is.

Az otthonfelújítási program kombinálható a vidéki otthonfelújítási támogatással, ezekkel együttesen átfogó felújítást lehet elvégezni

Fotó: Kállai Márton/MW

Ami az eddigi igényléseket illeti, a szakértő elmondta, a legfrissebb­ adatok szerint hétezren pályáztak az otthonfelújítási programban, a keretösszeget illetően 15-20 ezer ház felújításával számolt a kormányzat, időarányosan tehát elég nagy az érdeklődés.

Balogh László felidézte, több könnyítés is életbe lépett. Egyszerűsödött az adminisztrció, a 2006i-g használatba vett ingatlanokra bővült a kör, ami további háromszázezer házat jelent, valamint a tulajdonjog megszerzésének határideje 2024. december közepére módosult. A szakértő szerint nem zárhatók ki a további könnyítések sem.

Ismert, egymillió forint önrésszel 2,5–3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást és kötelezően felveendő 2,5–3,5 milliós kamatmentes hitelt lehet kapni energetikai korszerűsítésre, maximum 6 millió forintig.

Májustól a pályázók körébe belépnek a nyugdíjasok is, ez újabb könnyebbség – jelezte Balogh László.

A támogatások kombinálásáról azt mondta, az otthonfelújítási program kombinálható a vidéki otthonfelújítási támogatással is, ami 3 millió forint önrész mellett 3 millió forintos támogatást is jelenthet az ötezer főnél kisebb lélekszámú településeken a gyermeket nevelő családok számára. Ha nem lenne meg az önrész, kamattámogatott hitelből tudják megelőlegezi az érintettek, falusi csokot pedig az is igényelhet, aki nem tervez további gyereket.

Ilyen volumenű lakásfelújítási támogatás nem nagyon volt eddig elérhető, főleg nem a kistelepüléseken, ez pedig az ingatlan.com-on mért érdeklődések számában is látszik. Ha a fővároson kívüli ingatlanpiaci keresletet nézzük, januárban éves szinten egy-, februárban nyolc-, márciusban pedig húszszázalékos erősödést mértek. Ebben szerepe van Magyarország településszerkezetének is – sok a kistelepülés, valamint a kertes házak szezonja a tavasz beköszöntével és az is, hogy Budapestről kezd áttevődni a hangsúly. Szó nincs tehát piaci visszaesésről, hiszen a megfizethetőbb ingatlanokra van kereslet – hívta fel a figyelmet Balogh László.

Rámutatott, a keresletnövekedés nem egyenletes, hiszen azok az ötezer fő alatti települések népszerűbbek, amelyek valamely nagyobb város vonzáskörzetéhez tartoznak vagy pedig kiemelt települések, például a Balaton közelében lévők.

Balogh lászló szerint a támogatott programok előnye, hogy középtávon javulhat az ingatlanállomány minősége, valamint a jelenlegi építőipari kapacitások tükrében ezek a rekonstrukciók munkalehetőséget, megbízást jelentenek a helyi vállalkozóknak, ezzel pedig a szektor is jól járhat.