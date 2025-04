Élénkítheti a családi házak piacát az Otthonfelújítási program módosítása

Élénkülést hozhat a családi házak piacán, az Otthonfelújítási program módosítása, mert április 15-től a családi házakra is igényelhető lesz a támogatás, ami frissen került a pályázók tulajdonába – áll az Ingatlan.com friss összefoglalójában, amely azt is bemutatja, hogy mekkora különbség van a felújítandó és a jó állapotúként vagy újszerűként hirdetett családi házak átlagos négyzetméterára között.

A módosításnak köszönhetően elegendő lesz csupán a pályázati igény benyújtásakor igazolni lakcímkártyával, hogy a pályázó vagy közeli hozzátartozója a korszerűsítendő ingatlanban lakik, a tulajdoni jogviszonyt pedig a felújítási kölcsön folyósítása előtt ellenőrzik. Ez azt jelenti, hogy április 15-től azok is pályázhatnak az Otthonfelújítási programban támogatásra, akik most vásárolnak felújítandó családi házat.

„A változtatás azért érdekes, mert jelentősen élénkítheti a családi házak piacát. Ha valaki olyan ingatlant keres, amelyet korszerűsítene, akkor ezt a támogatás segítségével megteheti, ha megfelel a többi kritériumnak. Eddig kizárólag a december közepéig tulajdonba került házak felújítására tudtak kérni támogatást a lakók. 2025-ben számos könnyítés történt, egyszerűbbé vált az adminisztráció, 1991 helyett a 2006 végéig megépült családi házakra is igényelhetővé vált támogatás. Ennek részeként egymillió forint önrésszel 2,5-3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást és kötelezően felveendő 2,5-3,5 milliós kamatmentes hitelt lehet kapni energetikai korszerűsítésre, maximum hatmillió forintig. Az igénylőknek ráadásul nem szükséges gyermeket nevelni vagy gyermeket vállalni, viszont az ingatlan energiahatékonyságában legalább harmincszázalékos javulást kell elérniük” – mutatta be a változások lényegét Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az Ingatlan.com közleményében emlékeztet, az Otthonfelújítási program támogatása kombinálható a vidéki otthonfelújítási támogatással is, ami hárommillió forint önrész mellett hárommillió forintos támogatást is jelenthet az ötezer főnél kisebb lélekszámú településeken a gyermeket nevelő családok számára. Sőt, ezeken a kistelepüléseken már a nyugdíjasok is pályázhatnak vidéki otthonfelújítási támogatásra. Emellett az ötezer főnél kisebb települések túlnyomó többségében a falusi csok támogatás felét is korszerűsítésre fordíthatják a gyermeket nevelő családok. Ha valaki élni tud az összes elérhető lehetőséggel, akkor négymillió forintos önrésszel 28 milliós lakásvásárlással egybekötött felújítási támogatást kérhet. Amennyiben valaki nem vesz ingatlant, de három gyermeket nevel, akkor négymillió forintos önrésszel 16,5 millió forintos felújítási támogatást is kaphat a kistelepüléseken.