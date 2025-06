Jön a pünkösdi hosszú hétvége, bezárnak a boltok

Ehhez igazodik a boltok nyitvatartása is. A pünkösdi hosszú hétvége három napja közül a legjobb, ha szombatra időzíti a nagybevásárlást, ugyanis csak ekkor lesznek nyitva a boltok, tehát sem június 8-án vasárnap, sem 9-én, hétfőn nem lehet majd vásárolni. Továbbá, zárva lesz a legtöbb üzletlánc, így az Aldi, a Lidl, a Tesco, az Auchan, a Spar, a Penny, a CBA és a Príma, a Coop és a Reál sem lesz nyitva két napon keresztül.

Az élelmiszerboltok június 7-én, szombaton a szokott nyitvatartás szerint várják a vásárlókat, bár egy-egy üzletlánc, bolt később zár majd be a következő két nap zárvatartása miatt. Az üzletek június 10-től, keddtől ismét a szokott rend szerint lesznek nyitva. Adódik a kérdés tehát:

Mi lesz nyitva 2025-ben pünkösdkor?

Az éjjel-nappali üzletek ilyenkor is, szokásosan nyitva tartanak, ezalól június 8-a és 9-e sem kivétel. Ugyanez igaz a benzinkutakra és az ott működő üzletekre is. Kinyitnak még azok a trafikok, amelyek családi tulajdonban működnek, a virágboltok, az újságosok és az ügyeletes gyógyszertárak is – összegzett cikkében a Mindmegette.