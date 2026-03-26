mezőgazdaságbárányhúshúsfogyasztásbárány

Egészséges és környezetbarát: a bárányhúsfogyasztást népszerűsíti az agrárminisztérium

A juh- és bárányhús nemcsak egészséges, hanem környezetbarát választás is. A kormány a kiskérődző-ágazat fejlődését és versenyképességének növelését jelentős hazai és uniós forrásokkal támogatja – hangsúlyozta Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára a juh- és bárányhús fogyasztását népszerűsítő spanyol–magyar multiprogram budapesti sajtóeseményén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 19:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyettes államtitkár ismertette, hogy a Közös agrárpolitika stratégiai terv forrásai és a hazai támogatások együttesen biztosítják az ágazat stabil működését, ösztönzik a termelés bővülését, és erősítik a bárányhús hazai és nemzetközi piaci pozícióját.

A juh- és bárányhús nem csak egészséges, a fenntartható gazdálkodást is támogathatjuk a fogyasztásával Fotó: Jakab Orsolya

A támogatások a termeléstől a feldolgozáson át a teljes értékláncon segítik a fejlődést: jelentős források állnak rendelkezésre az állattartó telepek korszerűsítésére, élelmiszeripari beruházásokra, tenyésztési programokra, állatjóléti intézkedésekre és génmegőrzésre, miközben a nemzeti támogatások a tenyésztők és a tenyésztőszervezetek munkáját is segítik. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a hazai kiskérődző-tenyésztés megerősödött.

Tarpataki Tamás a minisztérium közleménye szerint elmondta, hogy a mostani rendezvény is a  spanyol–magyar együttműködésben megvalósuló, 2027-ig tartó Celebrate-EULAMB program része, amelynek célja a juh- és bárányhús fogyasztásának növelése. Az Európai Unió promóciós pályázati rendszere kiemelten támogatja a több tagállam együttműködésével megvalósuló kampányokat. Az ilyen programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a minőségi európai juh- és bárányhús erősebben jelenjen meg a piacon, és nőjön a kereslet külföldön és Magyarországon egyaránt.

A bárányhúsfogyasztással a környezetet is védjük

A helyettes államtitkár rámutatott, hogy az egy főre jutó éves bárányhúsfogyasztás jelenleg mindössze mintegy 0,2 kilogramm, miközben a termék kiváló tápértékű, könnyen emészthető, és jól illeszkedik az egészségtudatos étrendbe. A legeltetésen alapuló juhtartás kisebb környezeti terheléssel jár más állattenyésztési ágazatokhoz képest, ezért a bárányhús fogyasztása a fenntartható gazdálkodás támogatását is jelenti.

A magyar juhágazat jelentős exportpotenciállal rendelkezik, ugyanakkor cél a hazai fogyasztás növelése és a termelők jövedelmezőségének hosszú távú biztosítása. Az Agrárminisztérium minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja, hogy a juh- és bárányhús ismét méltó helyére kerüljön a magyar gasztronómiában, és az ágazat tovább erősítse szerepét a fenntartható és versenyképes mezőgazdaságban – tette hozzá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

