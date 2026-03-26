Egészséges és környezetbarát: a bárányhúsfogyasztást népszerűsíti az agrárminisztérium

A helyettes államtitkár ismertette, hogy a Közös agrárpolitika stratégiai terv forrásai és a hazai támogatások együttesen biztosítják az ágazat stabil működését, ösztönzik a termelés bővülését, és erősítik a bárányhús hazai és nemzetközi piaci pozícióját.

A juh- és bárányhús nem csak egészséges, a fenntartható gazdálkodást is támogathatjuk a fogyasztásával Fotó: Jakab Orsolya

A támogatások a termeléstől a feldolgozáson át a teljes értékláncon segítik a fejlődést: jelentős források állnak rendelkezésre az állattartó telepek korszerűsítésére, élelmiszeripari beruházásokra, tenyésztési programokra, állatjóléti intézkedésekre és génmegőrzésre, miközben a nemzeti támogatások a tenyésztők és a tenyésztőszervezetek munkáját is segítik. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a hazai kiskérődző-tenyésztés megerősödött.

Tarpataki Tamás a minisztérium közleménye szerint elmondta, hogy a mostani rendezvény is a spanyol–magyar együttműködésben megvalósuló, 2027-ig tartó Celebrate-EULAMB program része, amelynek célja a juh- és bárányhús fogyasztásának növelése. Az Európai Unió promóciós pályázati rendszere kiemelten támogatja a több tagállam együttműködésével megvalósuló kampányokat. Az ilyen programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a minőségi európai juh- és bárányhús erősebben jelenjen meg a piacon, és nőjön a kereslet külföldön és Magyarországon egyaránt.

A bárányhúsfogyasztással a környezetet is védjük

A helyettes államtitkár rámutatott, hogy az egy főre jutó éves bárányhúsfogyasztás jelenleg mindössze mintegy 0,2 kilogramm, miközben a termék kiváló tápértékű, könnyen emészthető, és jól illeszkedik az egészségtudatos étrendbe. A legeltetésen alapuló juhtartás kisebb környezeti terheléssel jár más állattenyésztési ágazatokhoz képest, ezért a bárányhús fogyasztása a fenntartható gazdálkodás támogatását is jelenti.

A magyar juhágazat jelentős exportpotenciállal rendelkezik, ugyanakkor cél a hazai fogyasztás növelése és a termelők jövedelmezőségének hosszú távú biztosítása. Az Agrárminisztérium minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja, hogy a juh- és bárányhús ismét méltó helyére kerüljön a magyar gasztronómiában, és az ágazat tovább erősítse szerepét a fenntartható és versenyképes mezőgazdaságban – tette hozzá.