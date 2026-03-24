Uniós irányváltás: egy darabig mégis maradhat az orosz olaj, de nem tettek le arról, hogy kitiltsák

Az EU elhalasztja az orosz olaj betiltására irányuló javaslatát az iráni háború, az árrobbanás és a Barátság vezeték körüli vita miatt, jelentette az Euronews kedden délután – írta a Világgazdaság. A hivatkozott lap cikke az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság döntését idézi. Ez arról szól, hogy elhalasztották az orosz olajimport végleges betiltására irányuló, egyébként nagy érdeklődéssel várt törvényjavaslat bemutatását. Ennek egyik oka az iráni háború és az ennek nyomán kirobbant energiaválság, ami továbbra is sokkolja a piacokat, és tartósan száz dollár (most éppen a 99 dolláros sávban mozog) fölé lökte a Brent nyersolaj hordónkénti árát.

Nagyon lassan, de az Európai Bizottság is belátta, Európa egyelőre nem boldogul orosz olaj nélkül, ám messze nem irányváltásról beszélünk, csupán haladékról. Fotó: AFP

Az orosz olaj kitiltásának elnapolása éppen akkor következett be, amikor az energiahordozót csővezetéken még vásárló Magyarországgal és Szlovákiával súlyos feszültség alakult ki. Ennek oka, hogy január 27-től Ukrajna nem biztosítja az orosz olaj szállítását különböző technikai körülményekre hivatkozva, de erről semmiféle bizonyítékot nem mutatott be, sőt egyetlen vizsgálóbizottságot sem enged az érintett szivattyúállomás közelébe: sem a magyart, sem a szlovákot, sem az uniósat.

Ami most történt, nagy fordulat, mivel az orosz olaj betiltását rögzítő jogszabály benyújtását április 15-ig ígérték a REPowerEU ütemterv részeként.

Ezt az időpontot tehát most törölték az Európai Bizottság naptárából.

Új dátum nincs, ám nem tettek le arról, hogy száműzzék az orosz energiahordozót. Ennek, azaz hogy nem teljes irányváltásról beszélünk, kézenfekvő oka van, erről pedig Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő beszélt a villamosenergia-árak kapcsán, amire pedig az orosz földgáz tervezett kivezetése van hatással. A politika logikája vagy éppen logikátlansága ugyanaz: ezt a helyzetet is alapvetően egyfajta politikai csapda jellemzi. Bár egyre többen ismerik fel a jelenlegi helyzet visszásságát, annak gyökeres átalakítása egyben azt is jelentené, hogy a korábbi döntések hibásnak bizonyultak. Ez pedig politikailag nehezen vállalható. Ennek következtében jelenleg inkább tüneti kezelések zajlanak, jelen esetben a szabályozási keretek finomhangolása, miközben a rendszer alapvető logikája nem változik.