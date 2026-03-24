Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány nemcsak háborúba vinné hazánkat, nemcsak fegyvert adna, de odaadná a magyarok pénzét is Ukrajnának. Ezt nem engedhetjük! + videó

európai bizottságursula von der leyenolajbarátság

Uniós irányváltás: egy darabig mégis maradhat az orosz olaj, de nem tettek le arról, hogy kitiltsák

Mégse tiltják be az orosz olajat Európában, Ursula von der Leyenék meggondolták magukat – írja a Világgazdaság. Ugyanakkor az Európai Bizottság fogadkozik, hogy ez nem végleges, ám nem tudni, pontosan mennyivel halasztották el az orosz olaj száműzését, ugyanis erre jelenleg nincs céldátum.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 17:29
Illusztráció a Barátság kőolajvezeték
Illusztráció a Barátság kőolajvezeték Fotó: Németh András Péter Forrás: Szabad Föld
Az EU elhalasztja az orosz olaj betiltására irányuló javaslatát az iráni háború, az árrobbanás és a Barátság vezeték körüli vita miatt, jelentette az Euronews kedden délután – írta a Világgazdaság. A hivatkozott lap cikke az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság döntését idézi. Ez arról szól, hogy elhalasztották az orosz olajimport végleges betiltására irányuló, egyébként nagy érdeklődéssel várt törvényjavaslat bemutatását. Ennek egyik oka az iráni háború és az ennek nyomán kirobbant energiaválság, ami továbbra is sokkolja a piacokat, és tartósan száz dollár (most éppen a 99 dolláros sávban mozog) fölé lökte a Brent nyersolaj hordónkénti árát.

olaj, Amíg nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken, addig Ukrajna sem számíthat a milliárdos hitelre
Nagyon lassan, de az Európai Bizottság is belátta, Európa egyelőre nem boldogul orosz olaj nélkül, ám messze nem irányváltásról beszélünk, csupán haladékról. Fotó: AFP

Az orosz olaj kitiltásának elnapolása éppen akkor következett be, amikor az energiahordozót csővezetéken még vásárló Magyarországgal és Szlovákiával súlyos feszültség alakult ki. Ennek oka, hogy január 27-től Ukrajna nem biztosítja az orosz olaj szállítását különböző technikai körülményekre hivatkozva, de erről semmiféle bizonyítékot nem mutatott be, sőt egyetlen vizsgálóbizottságot sem enged az érintett szivattyúállomás közelébe: sem a magyart, sem a szlovákot, sem az uniósat.

Ami most történt, nagy fordulat, mivel az orosz olaj betiltását rögzítő jogszabály benyújtását április 15-ig ígérték a REPowerEU ütemterv részeként.

Ezt az időpontot tehát most törölték az Európai Bizottság naptárából.

Új dátum nincs, ám nem tettek le arról, hogy száműzzék az orosz energiahordozót. Ennek, azaz hogy nem teljes irányváltásról beszélünk, kézenfekvő oka van, erről pedig Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő beszélt a villamosenergia-árak kapcsán, amire pedig az orosz földgáz tervezett kivezetése van hatással. A politika logikája vagy éppen logikátlansága ugyanaz: ezt a helyzetet is alapvetően egyfajta politikai csapda jellemzi. Bár egyre többen ismerik fel a jelenlegi helyzet visszásságát, annak gyökeres átalakítása egyben azt is jelentené, hogy a korábbi döntések hibásnak bizonyultak. Ez pedig politikailag nehezen vállalható. Ennek következtében jelenleg inkább tüneti kezelések zajlanak, jelen esetben a szabályozási keretek finomhangolása, miközben a rendszer alapvető logikája nem változik.

Az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy az időzítés megváltoztatása nem jelent politikai irányváltást.

Visszatérve a mostani uniós döntésre: ez ugyancsak indokolt volt, hiszen a kifejezetten ideges és hektikus piacok megnyugtatása érdekében Amerika már jóval korábban enyhítette az orosz olajra vonatkozó szankciókat, és engedélyezte, hogy tengeri útvonalról Moszkva értékesíthessen nyersanyagot. 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

