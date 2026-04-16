Giganyeremény: ennyi pénzt már elképzelni is nehéz

Az ötös lottó történetének legmagasabb főnyereménye keresi szerencsés nyertesét a héten, több mint fél év telitalálatmentes időszak után már 6,76 milliárd forint a tét. A nyeremény súlya ezer forintos címletekben meghaladná a hat tonnát, ami egy afrikai elefánt súlyával azonos. Ha a bankjegyeket egymásra tennénk, akkor egy 200 emeletes felhőkarcoló magasságát is elérné.

Ötöslottó-nyeremény (Fotó: Szerencsejáték Zrt.)

Mire lenne elég az ötös lottó összege?

Ha a nyertes naponta egymillió forintot költene el, akkor az összegből 18 és fél éven keresztül biztosíthatná magának ezt az életszínvonalat, ha a nettó átlagkeresettel számolunk, akkor 1180 évre elegendő az összeg, vagy vehetne csaknem hétszáz új középkategóriás autót, de az összegből Budapesten hetven, vidéken akár 120, hatvan négyzetméteres lakás is kijönne.

Az ötös lottó történetében milliárdos nyeremény először 1999 szeptemberében született, 2024-ben pedig két rekorder is volt, februárban egy szerencsés nyertes 6,52 milliárd forintot vihetett haza, októberben pedig 6,61 milliárd forint talált gazdára. Legutóbb 2025. október 4-én született telitalálatos az ötös lottón, a nyertes akkor több mint másfél milliárd forinttal lett gazdagabb, az azóta eltelt 27 hétben pedig 866-an voltak csupán egy számra a főnyereménytől.

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.