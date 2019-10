Jövőre is jócskán nőhet a bér

A piac kikényszerítheti a legalább tízszázalékos keresetrendezést

Várhatóan jövőre is megadja a versenyszféra legtöbb meghatározó munkáltatója a legalább tízszázalékos béremelést, mivel a piaci körülmények, azaz a szakemberhiány miatt a munkavállalók megtartása továbbra is elsődleges a vállalkozásoknál. A szakszervezetek is a két számjegyű béremelést tekintik a tárgyalások alapjának. A cégek egyelőre a világgazdasági folyamatokra figyelnek, döntés a legtöbb szereplőnél ősz végén várható.

– Jövőre is legalább két számjegyű, tehát tíz százalék feletti béremelést tart elfogadhatónak a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ). Ennek oka kettős: egyfelől a munkaerőhiány miatt a szakemberek megtartásának feltétele az újabb, jelentős fizetésemelés, amelyre a piaci nyomás miatt kényszerülhet a munkaadó. Másfelől a gazdasági folyamatok is ezt indokolják – fogalmazott megkeresésünkre Buzásné Putz Erzsébet, az MTSZSZ elnöke.

Az érdekképviseleti vezető, számolva a munkaerő megtartásának kényszerével, a legalább tízszázalékos emeléseket megalapozó követelés okaként kiemelte: tavaly év végén két évre állapodtak meg a szociális partnerek a minimálbérek nyolc-nyolc százalékos emelésében erre az esztendőre és jövőre egyaránt. Emellett a munkaadói és munkavállalói képviseletek bérajánlást is elfogadtak, mindkét évre ugyancsak nyolc-nyolc százalékot.

Habár a bérajánlás nem kötelező érvényű, a szakszervezet figyelembe veszi annak nagyságát – részletezte az elnök –, amelyhez számolnak a júliustól esedékes, minden munkavállaló keresete után a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (szocho) újabb két százalékpontos mérséklésével. Buzásné Putz Erzsébet mindezek figyelembevételével azt hangsúlyozta, az elemzők három százalék feletti inflációval számolnak, tehát a legalább tízszázalékos fizetésrendezés alapelvárás, ám a 12-15 százalékos emelésekre is szükség lehet.

– A foglalkoztatók egyelőre még nem ígértek konkrétumokat, az egyeztetések akár késő őszig vagy decemberig is eltarthatnak. A nagyobb cégek a világgazdasági folyamatokra reagálva, illetve a termelékenység növekedése alapján határozhatnak – hangsúlyozta az elnök. A szakszervezeti vezető emlékeztetett: számos vállalkozásnál már 2020-ra is megállapodtak a felzárkóztatásról.

Több vállalat 2019. januártól vagy áprilistól mindössze hat-nyolc százalékot emelt a kereseteken, ám a munkavállalói oldallal kötött egyezség alapján az alkalmazottak ősszel újabb bérrendezésre számíthatnak több munkahelyen is, így érve el az évi átlagos 10-12 százalékot.

Az MTSZSZ elnöke az eddigi tapasztalatokat összegezve hozzátette: a vállalatok kalkuláltak idén a szakszervezeti javaslatokkal, ám az egyre tudatosabb munkavállalók elvárásai sok helyen a lehetőségeket is jóval meghaladják.