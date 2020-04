Kétszázmilliárddal könnyít a terheken a kormány + videó

Részletesen összefoglalta csütörtökön a legújabb adóváltozásokat a pénzügyminiszter. Varga Mihály a közösségi médiába feltöltött videóbeszámolóját azzal kezdte, hogy a kormány legújabb adókönnyítései kétszázmilliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál és a családoknál.

– A cél az, hogy a gazdaság szereplői úgy jussanak túl a válságon, hogy közben minél kisebb veszteséget szenvedjenek el, s minél több munkahelyet megőrizzenek. Ezért több ponton módosít a kormány a vállalkozások adószabályain – közölte a tárcavezető.

A versenyszférával kötött 2016-os kormányzati megállapodásnak megfelelően július elsején – újabb – két százalékkal csökken a szociális hozzájárulási adó. A teher – melyet a munkaadók fizetnek alkalmazottaik után – 17,5 százalékról 15,5 százalékra mérséklődik. – A változtatás fél év alatt 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál – mutatott rá a miniszter. A kivállalkozások pozícióin javít, hogy 2021-ben 12 százalékról 11-re csökken a kisvállalati adó, rövid nevén a kiva. Varga Mihály közlése szerint a lépés tízmilliárd forintot hagy jövőre több mint ötvenezer vállalkozásnál.

A turizmus – köztudottan – nehéz helyzetbe került, ezt enyhítendő, a kormány úgy döntött, hogy 2020. december 31-ig a vendégeknek nem kell megfizetniük az idegenforgalmi adót.

– Az állam ugyanakkor átutalja az ehhez kapcsolódó támogatást az önkormányzatoknak – jegyezte meg a tárcavezető.

Szintén a turizmus szempontjából lényeges, hogy még kedvezőbb lesz a Szép-kártya igénybevétele, ugyanis csökken az adóteher és nő az elkölthető keretösszeg.

2020. június 20-áig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a kártyára utalt összeg után, miközben a kedvezményesen adható summa majdnem megduplázódik.

Lényeges adminisztratív könnyítés, hogy mintegy hatszázezer cégnek és szervezetnek elég szeptember 30-áig benyújtani a beszámolót, s eddig az időpontig kell befizetni és bevallani, nemcsak a társasági adót, de az iparűzési adót is. A határidő elhalasztása adókönnyítést és likviditási segítséget is jelent. További kedvezmény a gazdaság szereplőinek, hogy a vállalkozások bármely adó mérséklését kérhetik, ha a járványhelyzet miatt kerültek nehéz helyzetbe. Ennek mértéke elérheti az ötmillió forintot. Ezen ok miatt bármely – ötmillió forintnál nem nagyobb – adótartozásra is kérhető tizenkét havi részletfizetés, vagy hathavi pótlékmentes halasztás.

Az a változtatás már a munkavállalókat segíti, hogy akinek most fizetés nélküli szabadságot kellett kivennie, az továbbra is jogosult az egészségügyi ellátásra. Az érintett helyett május elsejétől a munkaadó fizeti meg a havi 7710 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot.

– A változtatások részleteiről a szaktárca és az adóhivatal később készséggel ad tájékoztatást – mondta a miniszter, majd hozzátette: továbbra is a kormány és a vállalkozások közös munkájára van szükség a válságkezelő döntések meghozatalához, a krízis hatásainak kezeléséhez.