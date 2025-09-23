Latolgatások és találgatások

Schiffer András, Index: „A 70-72%-os részvétel mellett akkor kerül kisebbségbe a parlamentben a Fidesz–KDNP frakciója, ha a ma is – tehát kitartóan – a Mi Hazánkkal, DK-val, Kutyapárttal és másokkal szimpatizáló állampolgárok legalább fele jövő áprilisban mégis a Tiszát választja. Ennek jelen pillanatban csekély a valószínűsége. Egy koncentrált ellenzéki tömb, ha fölébe is tud kerekedni egy 2,6 milliós Fidesz-tábornak, kétharmados többséget aligha tud szerezni. Az öt, 2025-ben kitartóan Tisza-előnyt mérő intézet adatai alapján tehát a Fidesz szavazótábora most egészen bizonyosan kisebb, mint négy éve, de egyáltalán nem biztos, hogy alacsonyabb a támogatottsága, mint nyolc éve. Mindeközben és ugyanezek alapján a Tisza biztosan rosszabbul áll, mint ahogy négy éve az ellenzék pártjai álltak, és egyáltalán nem biztos, hogy eléri a 2017-es összesített ellenzéki táborméretet. Arra, hogy ezek után a 2026-os eredmény hogyan fog viszonyulni a 2018-as és a 2022-es végső számokhoz, én ma nem kötnék fogadásokat.”