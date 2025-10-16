Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A 41 éves Mérő Vera frusztrációja

A 41 éves Mérő Vera frusztrációja

Nyerges Csenge
2025. 10. 16. 7:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyerges Csenge Facebook: „Vera, az írásod első felét olvasva egy pillanatra azt hittem, végre valami értelmes, érzékeny megközelítés érkezik. Idézem: "A bántalmazás nem egy rossz nap, nem egy pofon. Az egy lassú, módszeres lebontása annak, aki az áldozat valaha volt. Elszigetelés, félelem, függés, zsarolás, gazdasági kiszolgáltatottság, gyerekekkel való manipuláció. Az a nő, aki évekig egy ilyen kapcsolatban él, nem „nem akar” kilépni, hanem már nem tud. Mert minden, ami ehhez kellene, önbizalom, pénz, biztonság, hit a külvilágban, addigra el lett tőle véve." Ismerős gondolatok, hasonlóan fogalmaztam meg én is Varga Judit és Magyar Péter kapcsolatát egy korábbi posztomban. Ezekkel a mondatokkal nehéz vitatkozni. Ezek mélyek, igazak, és fontosak. Pont ilyenekkel lehetne embereket érzékenyíteni, tanítani. De aztán jött a hidegzuhany. 41 évesen, egy tapasztalt nőként, aki pontosan tudja, milyen erő van a nyilvános szóban, fogod magad, és egy fiatal lányt lehülyézel, megalázol, majd a poszt végén még szexista, lealacsonyító kifejezésekkel próbálod megsemmisíteni emberileg: “Gratulálok Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f*szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére.” Ez itt nem “pengeség”. Ez nem “éles vita”. Ez egy 41 éves nő, aki nyilvánosan egy fiatal lány arcába vágja a saját frusztrációját és gúnyát. És ami a legszomorúbb: miközben te elvárnád másoktól az empátiát, a társadalmi érzékenységet, a megértést... Pont te vagy az, aki most példát mutatsz arról, hogy hogyan kell egy embert verbálisan a földbe döngölni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.