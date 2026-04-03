Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

rezsicsökkentéskormánynémeth szilárd
magyar

Századvég-felmérés: a többség támogatja a rezsicsökkentés fenntartását és a januári rezsistopot

Németh Szilárd arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés megszüntetése jelentős rezsiemelkedést hozna a családoknak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 03. 21:41
Fotó: New Africa Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A válaszadók több mint kilenctizede hallott arról, hogy a kormány januárban rezsistopot vezetett be a családok védelme érdekében, és a megkérdezettek csaknem 70 százaléka egyet is ért vele; a Századvég és az MTVA együttműködésében készült felmérést az M1 aktuális csatorna péntek esti adásában ismertették.

Woman touching cold radiator worrying about rising energy costs at home
Fotó: Shutterstock

Az idei hidegrekordok után a kormány úgy döntött, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit átvállalja a családoktól. Az energiahivatal jelentéséből közben kiderült, hogy 

márciusban is a magyarok fizették Európa legalacsonyabb számláit, ami nagymértékben a kormány 2013-ban bevezetett rezsicsökkentésének köszönhető, amely évről évre csaknem nyolcszázmilliárd forint költséget vesz le az emberek válláról

 – ismertették.

Az intézkedésnek erős a társadalmi támogatottsága, derült ki a felmérésből: a megkérdezettek csaknem 70 százaléka egyetért azzal, hogy a kormány a jövőben is fenntartsa a rezsicsökkentést, és hasonló eredmény született a januári rezsistoppal kapcsolatban is.

Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a műsorban azt mondta, hogy

„biztosítják a megfizethető és biztonságos energiaellátását a családoknak és természetesen a magyar gazdaságnak.”

Szerinte 

ha megvalósulnának a Tiszának tulajdonított tervek, akkor a többszörösére nőnének a családok rezsiszámlái.

Németh Szilárd kiemelte: a négy kétharmad is erről szólt. Amikor az emberek elmentek szavazni, akkor is az volt a választási lehetőség, hogy marad a rezsicsökkentés vagy eltörlik azt.

 Ez most sokkal élesebben jött elő azzal, többek között, hogy a Tisza folyamatosan „csöpögtette” hogy „kampec” a rezsicsökkentésnek 

– mondta a kormánybiztos.

Becslések szerint ha eltörlik a rezsivédett árakat, akkor a gázszámlák átlagosan havi harmincegyezer, az áramszámlák pedig tizenhatezer forinttal emelkednének meg – hangzott el az adásban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
