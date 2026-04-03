Századvég-felmérés: a többség támogatja a rezsicsökkentés fenntartását és a januári rezsistopot

A válaszadók több mint kilenctizede hallott arról, hogy a kormány januárban rezsistopot vezetett be a családok védelme érdekében, és a megkérdezettek csaknem 70 százaléka egyet is ért vele; a Századvég és az MTVA együttműködésében készült felmérést az M1 aktuális csatorna péntek esti adásában ismertették.

Fotó: Shutterstock

Az idei hidegrekordok után a kormány úgy döntött, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit átvállalja a családoktól. Az energiahivatal jelentéséből közben kiderült, hogy

márciusban is a magyarok fizették Európa legalacsonyabb számláit, ami nagymértékben a kormány 2013-ban bevezetett rezsicsökkentésének köszönhető, amely évről évre csaknem nyolcszázmilliárd forint költséget vesz le az emberek válláról

– ismertették.

Az intézkedésnek erős a társadalmi támogatottsága, derült ki a felmérésből: a megkérdezettek csaknem 70 százaléka egyetért azzal, hogy a kormány a jövőben is fenntartsa a rezsicsökkentést, és hasonló eredmény született a januári rezsistoppal kapcsolatban is.

Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a műsorban azt mondta, hogy

„biztosítják a megfizethető és biztonságos energiaellátását a családoknak és természetesen a magyar gazdaságnak.”

Szerinte

ha megvalósulnának a Tiszának tulajdonított tervek, akkor a többszörösére nőnének a családok rezsiszámlái.

Németh Szilárd kiemelte: a négy kétharmad is erről szólt. Amikor az emberek elmentek szavazni, akkor is az volt a választási lehetőség, hogy marad a rezsicsökkentés vagy eltörlik azt.

Ez most sokkal élesebben jött elő azzal, többek között, hogy a Tisza folyamatosan „csöpögtette” hogy „kampec” a rezsicsökkentésnek

– mondta a kormánybiztos.

Becslések szerint ha eltörlik a rezsivédett árakat, akkor a gázszámlák átlagosan havi harmincegyezer, az áramszámlák pedig tizenhatezer forinttal emelkednének meg – hangzott el az adásban.