Kereszténység és politika

Nagy fába vágja a fejszéjét, aki a kereszténység és a politika viszonyáról akar nyilatkozni, mert ahhoz, hogy ebben a tárgykörben valami érvényeset mondhassunk, előzetesen meg kell meghatároznunk a kereszténység és a politika fogalmát. Tudós barátaink éppen ilyenkor szoktak jóindulatúan figyelmeztetni arra, hogy a problémafelvetésünk „akár egy disszertáció vagy egy monográfia témája is lehetne”, és igazuk is van. Kétségkívül, akár az is lehetne. Ám a kereszténység és a politika viszonyát illetően még egy rövid, problémafelvető írásban sem menekülhetünk el a döntő meghatározások elől. Itt és most ezért tisztáznunk kell, hogy mit értünk politikán és kereszténységen. A meghatározás nehézsége abból ered, hogy a jelenkort hatalmas kulturális távolság választja el attól a világtól, amelyből a politikai közösség ókori eszméje és a keresztény evangélium származik. Feladatunk, hogy valamiképpen leküzdjük ezt a távolságot, más szóval, hogy olyan tájékozódási pontokat keressünk a kereszténység történetében, amelyek segítségével tudatosabban térhetünk vissza a jelenbe. Disszertáció és monográfia helyett most erre vállalkozunk.

A politika mint tudásterület (episztémé politiké) az emberi lét sajátos értelemben vett közösségi jellegére vonatkozik, tehát arra, amit a Teremtés könyve úgy fejez ki, hogy „nem jó az embernek egyedül lennie” (Ter 2.18). Láthatjuk, hogy már a Genesisben megjelenik az a tétel, amelyre a klasszikus politikai gondolkodás épül. Persze a kérdés kidolgozását nem kell okvetlenül Ádámtól és Évától kezdenünk. Figyelemre méltó módon Arisztotelész is a hitvesi viszonnyal érzékelteti az emberi természet társas jellegét, de azt is hangsúlyozza, hogy a politikai közösség nemcsak méretében különbözik a háztartástól, hanem minőségileg. A politika értelme túlmutat a puszta életközösségen, a társiasságon vagy a biológiai élet fenntartásán, tudniillik a politikai közösség egészében véve és minőségi szempontból nem redukálható alkotóelemeinek puszta összegére. Ahhoz, hogy ebben az értelemben politikáról és közösségről beszélhessünk, az emberi együttélésnek teljesítenie kell azt a létszintet, amely kizárólag a politikai közösség sajátja. Csak így és ezen a szinten valósulhat meg a politikai élet (biosz politikosz) valósága, amely elválaszthatatlan a jó élet fogalmától. Mi tehát a politika? Közös törekvés a jó életre, más szóval: közjóra való törekvés.