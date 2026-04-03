Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

kokainFranciaországzéró toleranciakokainszállítmánydrogpolitika

„Fehér cunami” Európában: tonnaszám érkezik a kokain

Több mint egy tonna kábítószert rejtettek el egy látszólag ártalmatlan szállítmányban Franciaországban, a hatóságok egy rutinszerű ellenőrzés során buktatták le a csempészeket. A lefoglalt kokain feketepiaci értéke több tíz millió euróra tehető. A hatóságok szerint a kokain mennyisége és az alkalmazott módszer is azt jelzi, hogy a kontinensre irányuló szállítások egyre szervezettebbé válnak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 03. 22:07
Zéró tolerancia nélkül hazánkat is elérné a fehér cunami Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A vámhatóság 1,1 tonna kokaint talált Franciaországban egy virágföldet szállító teherautó rakterében – közölték pénteken a francia hatóságok.

A feketepiaci áron 75,5 millió euró (29 milliárd forint) értékű drogot a Lyonstól délre található Vienne térségében foglalták le egy teherautó ellenőrzése során, amely Portugáliából tartott Hollandiába.

Az egyik autópálya-fizetőkapunál történt vizsgálat során a teljes rakományt kiöntötték a földre, majd azt egy kotrógép segítségével átkutatva 998 – droggal teli – tasakot találtak.

A jármű három utasát őrizetbe vették. A mostani drogfogás egy olyan aggasztó tendenciára mutat rá, miszerint egyre nagyobb mennyiségű kokaint csempésznek Európa gazdagabb országaiba Portugálián, Spanyolországon és Franciaországon keresztül. 

A nyomozók ma már „fehér cunamiról” beszélnek azzal a kokaintömeggel kapcsolatban, amely ezen a csempészútvonalon elárasztja Európát.

Februárban egy összehangolt akcióban három szállítmány kábítószerre is lecsaptak a francia hatóságok. Dunkerque kikötőjében összesen több mint tizenhárom tonna kokaint foglaltak le, amelynek piaci értéke több mint 865 millió euró.

A kokain a kontinens egyik leggyorsabban terjedő kábítószerévé vált, mind elérhetőségét, mind fogyasztását tekintve az Európai Unió legfrissebb kábítószer-jelentése szerint – adta hírül a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az unió drogügyi ügynökségének 2024-es adatai alapján a tagállamokban lefoglalt kokain mennyisége elérte a 323 tonnát, ezzel megelőzve az Egyesült Államokat is. A piac bővülése nem csupán a kínálati oldalt érinti, hanem a kereslet növekedését is tükrözi, amely súlyos közegészségügyi, társadalmi és bűnüldözési kihívások elé állítja az európai országokat. A fent vázolt helyzet fényében a drogpolitika átgondolása és szigorítása elengedhetetlenné válik. 

Magyarország zéró tolerancián alapuló drogstratégiája egy következetes modell, amely a fogyasztás kriminalizálásán keresztül kíván gátat szabni a drogok elterjedésének. A jogi szabályozás világos és egyértelmű: minden kábítószerrel kapcsolatos cselekmény, beleértve a személyes használatra történő tartást is, büntetendő.

Ez az elv a társadalmi megelőzés szempontjából is fontos szerepet játszik, hiszen a jogi környezet és a következetes fellépés visszatartó ereje a fiatalok körében különösen hatékony lehet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
