„Fehér cunami” Európában: tonnaszám érkezik a kokain

A jármű három utasát őrizetbe vették. A mostani drogfogás egy olyan aggasztó tendenciára mutat rá, miszerint egyre nagyobb mennyiségű kokaint csempésznek Európa gazdagabb országaiba Portugálián, Spanyolországon és Franciaországon keresztül.

A nyomozók ma már „fehér cunamiról” beszélnek azzal a kokaintömeggel kapcsolatban, amely ezen a csempészútvonalon elárasztja Európát.

Februárban egy összehangolt akcióban három szállítmány kábítószerre is lecsaptak a francia hatóságok. Dunkerque kikötőjében összesen több mint tizenhárom tonna kokaint foglaltak le, amelynek piaci értéke több mint 865 millió euró.