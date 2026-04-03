„Fehér cunami” Európában: tonnaszám érkezik a kokain

Zéró tolerancia nélkül hazánkat is elérné a fehér cunami
A kokain a kontinens egyik leggyorsabban terjedő kábítószerévé vált, mind elérhetőségét, mind fogyasztását tekintve az Európai Unió legfrissebb kábítószer-jelentése szerint – adta hírül a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az unió drogügyi ügynökségének 2024-es adatai alapján a tagállamokban lefoglalt kokain mennyisége elérte a 323 tonnát, ezzel megelőzve az Egyesült Államokat is. A piac bővülése nem csupán a kínálati oldalt érinti, hanem a kereslet növekedését is tükrözi, amely súlyos közegészségügyi, társadalmi és bűnüldözési kihívások elé állítja az európai országokat. A fent vázolt helyzet fényében a drogpolitika átgondolása és szigorítása elengedhetetlenné válik.
Magyarország zéró tolerancián alapuló drogstratégiája egy következetes modell, amely a fogyasztás kriminalizálásán keresztül kíván gátat szabni a drogok elterjedésének. A jogi szabályozás világos és egyértelmű: minden kábítószerrel kapcsolatos cselekmény, beleértve a személyes használatra történő tartást is, büntetendő.
Ez az elv a társadalmi megelőzés szempontjából is fontos szerepet játszik, hiszen a jogi környezet és a következetes fellépés visszatartó ereje a fiatalok körében különösen hatékony lehet.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!