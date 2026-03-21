A francia hatóságok az év eddigi legnagyobb kábítószer-fogását tudhatják maguk mögött. Az összehangolt akció keretében Dunkerque kikötőjében csaptak le a rendőrök, akik több mint tizenhárom tonna kokaint foglaltak le – írja a Brussel Signal.
Tizenhárom tonna kokaint foglaltak le Dunkerque kikötőjében
Összehangolt akcióban három szállítmány kábítószerre is lecsaptak a francia hatóságok. Dunkerque kikötőjében összesen több mint tizenhárom tonna kokaint foglaltak le, amelynek piaci értéke több mint 865 millió euró.
A 2026. február 7-én, 12-én és 18-án végrehajtott műveletek során 1,9 tonna, 8,4 tonna – ez a legnagyobb vámlefoglalás Franciaországban 2026 eleje óta – és további 2,8 tonna árut koboztak el.
A kábítószerek becsült utcai értéke összesen közel 865 millió euró. David Amiel, a francia költségvetési miniszter azt mondta, hogy a lefoglalások a vámhatóságok kitartó erőfeszítéseit tükrözik.
A 2025-ös évet követően, amelyet a francia vámhatóság történelmi jelentőségű, több mint 31 tonna kokain lefoglalása fémjelezett, ez a három, csak februárban Dunkerque-ben végrehajtott nagyobb művelet a rendőrök folyamatos és rendíthetetlen elkötelezettségét bizonyítja a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben
– jelentette ki.
További Külföld híreink
Frédérique Durand, a dunkerque-i regionális vámigazgató szerint a három szállítmány „nem feltétlenül kapcsolódott ugyanazon bűnszervezetekhez”. Hozzátette, hogy míg a kábítószerek egy részét a francia piacra szánták, egy másik részét az Európai Unión kívüli területekre szánták.
Dunkerque nem ismeretlen a nagyszabású kábítószer-lefoglalások terén. Franciaország harmadik legnagyobb kikötőjében már rekordmennyiségű lefoglalás történt 2025 márciusában, amikor 10 tonna kokaint fedeztek fel.
További Külföld híreink
A legutóbbi esetekhez hasonlóan a kábítószereket legális árukat szállító konténerekben rejtették el, ami egy gyakori módszer a globális kereskedelmi forgalom kihasználására.
A kokain Európába irányuló csempészete példátlan méreteket öltött, amit a latin-amerikai magas termelés és az EU-szerte növekvő kereslet vezérel. Az olyan nagyobb központok, mint Antwerpen, amelyet régóta Európa elsődleges kokain belépési pontjának tekintenek, továbbra is intenzív ellenőrzés alatt állnak, a harc azonban folyamatos a bűnszervezetekkel, amelyek már az erőszakot is meghonosították a kontinensen.
Borítókép: A rendőrség által közreadott képek az elfogott kábítószerről (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!