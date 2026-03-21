Tizenhárom tonna kokaint foglaltak le Dunkerque kikötőjében

Összehangolt akcióban három szállítmány kábítószerre is lecsaptak a francia hatóságok. Dunkerque kikötőjében összesen több mint tizenhárom tonna kokaint foglaltak le, amelynek piaci értéke több mint 865 millió euró.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 3:02
Fotó: HANDOUT Forrás: Douanes Francaises
A francia hatóságok az év eddigi legnagyobb kábítószer-fogását tudhatják maguk mögött. Az összehangolt akció keretében Dunkerque kikötőjében csaptak le a rendőrök, akik több mint tizenhárom tonna kokaint foglaltak le – írja a Brussel Signal

A nagy mennyiségű kábítószert Dunkerque kikötőjében foglalták le a francia rendőrök
(Fotó: HANDOUT / Douanes Francaises)

A 2026. február 7-én, 12-én és 18-án végrehajtott műveletek során 1,9 tonna, 8,4 tonna – ez a legnagyobb vámlefoglalás Franciaországban 2026 eleje óta – és további 2,8 tonna árut koboztak el.

A kábítószerek becsült utcai értéke összesen közel 865 millió euró. David Amiel, a francia költségvetési miniszter azt mondta, hogy a lefoglalások a vámhatóságok kitartó erőfeszítéseit tükrözik.

A 2025-ös évet követően, amelyet a francia vámhatóság történelmi jelentőségű, több mint 31 tonna kokain lefoglalása fémjelezett, ez a három, csak februárban Dunkerque-ben végrehajtott nagyobb művelet a rendőrök folyamatos és rendíthetetlen elkötelezettségét bizonyítja a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben

– jelentette ki.

Frédérique Durand, a dunkerque-i regionális vámigazgató szerint a három szállítmány „nem feltétlenül kapcsolódott ugyanazon bűnszervezetekhez”. Hozzátette, hogy míg a kábítószerek egy részét a francia piacra szánták, egy másik részét az Európai Unión kívüli területekre szánták.

Dunkerque nem ismeretlen a nagyszabású kábítószer-lefoglalások terén. Franciaország harmadik legnagyobb kikötőjében már rekordmennyiségű lefoglalás történt 2025 márciusában, amikor 10 tonna kokaint fedeztek fel.

A legutóbbi esetekhez hasonlóan a kábítószereket legális árukat szállító konténerekben rejtették el, ami egy gyakori módszer a globális kereskedelmi forgalom kihasználására.

A kokain Európába irányuló csempészete példátlan méreteket öltött, amit a latin-amerikai magas termelés és az EU-szerte növekvő kereslet vezérel. Az olyan nagyobb központok, mint Antwerpen, amelyet régóta Európa elsődleges kokain belépési pontjának tekintenek, továbbra is intenzív ellenőrzés alatt állnak, a harc azonban folyamatos a bűnszervezetekkel, amelyek már az erőszakot is meghonosították a kontinensen. 

Borítókép: A rendőrség által közreadott képek az elfogott kábítószerről (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
