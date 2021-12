Giorgia Meloni: A jobboldal nevezi meg a következő olasz államfőt

A jobboldali többség nevezi meg a következő államfőt Giorgia Meloni az Olasz Testvérek (FdI) elnöke szerint, aki az elnöki köztársaság bevezetését is felvetette Rómában a konzervatív erők karácsonyi találkozója vasárnapi zárásán. Giorgia Meloni kifejtette, hogy a jobboldali és jobbközép pártok parlamenti többséggel bírnak, ezért meghatározók lesznek a következő államfő megnevezésekor és megválasztásakor.

– Patriótát akarunk az államfői székben látni, és nem vagyunk hajlandók kompromisszumra

– jelentette ki Meloni arra utalva, hogy a jobboldali és jobbközép pártok nem kívánnak megállapodni a baloldali erőkkel. Korábban a balközép Demokrata Párt (PD) széles többséget javasolt a következő államfő megválasztásához. A távozó elnök, a baloldali Sergio Mattarella utódját a római parlament januárban választja meg. Az esélyesek között szerepel a kormányfő Mario Draghi neve is, utóbbi államfői kinevezése azonban a kormány felborulásához vezethet. Mattarella és elődje Giorgio Napolitano is a balközép pártok jelöltjének számított, most azonban – 2006 óta először – a parlamentben többséggel bíró jobboldal és jobbközép javasolta jelölt juthat a Quirinale (az elnöki) palotába.

Giorgia Meloni hozzátette, hogy ezzel egy időben a jobboldal ki akar lépni a parlamenti köztársaság döntésképtelenségéből, és átlépni az elnöki köztársaságba. Az FdI elnöke elmondta, kit tart hazafias érzelmű államfőjelöltnek. Silvio Berlusconi volt kormányfőt, a Hajrá, Olaszország! (FI) elnökét nevezte meg.

– Berlusconit az európai érdektábor távolíttatta el, mivel nem írta alá azokat az (európai) megállapodásokat, melyeket Mario Monti aláírt

– hangoztatta Giorgia Meloni arra utalva, hogy 2011-ben Silvio Berlusconit választások nélkül Mario Monti váltotta a kormányfői székben. Giorgia Meloni felszólalása zárta vasárnap a Konzervatívok Karácsonya nevű egyhetes politikai találkozót. A részt vevő Matteo Salvini, a Liga elnöke bejelentette, hogy hétfőn megkezdi az egyeztetést a parlamenti pártokkal az államfő személyének kiválasztásáról.

Borítókép: Jobboldali szövetség: Giorgia Meloni, Matteo Salvini és Silvio Berlusconi (Fotó: Remo Casilli)