Lapozó: Oroszország elutasítja a különféle nemi identitásokat

A spanyolországi LMBTQ-csoportok ellenzik, hogy Katar futball-világbajnokságot rendezzen

Ne rendezhesse meg Katar a 2022-es futball-világbajnokságot – ezt követelik a spanyolországi LMBTQ-csoportok a FIFA-tól. A szervezetek a sportesemény vezérigazgatója, Nassel al Khater CNN-nek adott interjúja miatt háborodtak fel. Al Khater úgy fogalmazott: az LMBTQ-társadalom tagjainak nem kell majd bizonytalanságban vagy fenyegetve érezniük magukat a vb-n, várják őket szeretettel, de reméli, hogy nem mutatják ki nyilvánosan érzelmeiket és tiszteletben tartják a helyi kultúrát – mondta. Utóbbi mondat miatt a spanyolországi LMBTQ-csoportok arra kérik a FIFA-t, hogy az ilyen nagy volumenű sporteseményeket, mint a foci-vb, ne rendezhessék meg olyan országok, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Rámutatnak arra, hogy Katarban az azonos nemű személyek közötti érintkezés bűncselekménynek számít, és akár életfogytiglani börtönbüntetést is kiszabhatnak érte. Azt követelik a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől, hogy haladéktalanul változtassák meg a sporteseményt rendező országot, mert szerintük a FIFA-nak kötelessége nyilvánosan elköteleznie magát az LMBTQ-emberek jogainak védelme mellett.

Forrás: www.alairelibre.cl

Tízből nyolc svéd szerint az oltatlanokra szigorúbb szabályokat kellene bevezetni

Egy frissen publikált felmérésből az derül ki, hogy az emberek többsége nem ért egyet a svéd kormányzat laza járványkezelésével. Tíz megkérdezettből kilenc kötelezővé tenné az oltást az egészségügyi dolgozóknak, a válaszadók fele pedig mindenki részére. A válaszadók körülbelül 70 százaléka azt szeretné, hogy oltási igazolványhoz kössék az éttermek látogatását, míg egy jelentős hányad azt is szívesen látná, ha ugyanez lenne a követelmény a közösségi közlekedés járművein. A Kantar Sifo felméréséből az derül ki, hogy összességében a megkérdezettek 79 százaléka szeretne szigorúbb szabályokat az országban.

A svéd köztelevíziónak nyilatkozó szakember szerint is szigorítani kellene. Björn Olsen járványtani professzor szerint többek között be kellene vezetni a beltéri maszkhasználatot és növelni kellene az oltás beadásának ütemét. Közben több szervezet is azt kéri, hogy a szomszédos Finnország és Dánia, valamint számos más európai országhoz hasonlóan Svédország is kezdje el oltani az 5–12 éves gyermekeket is.

Forrás: TV4, SVT, Dagens Nyheter

Akár harmincezer eurós bírságot is kaphatnak azok, akik nem tartják be a Covid-igazolványra vonatkozó szabályokat a spanyolországi Valenciában

Az autonóm régió elnöke bejelentette, hogy azok a vendégek, akik úgy lépnek be egy étterembe vagy szórakoztató-központba, hogy nem mutatják fel papírjaikat, akár hatszáz eurós bírságot is kaphatnak. Azok a helyek pedig, amelyek elmulasztják a vendégek ellenőrzését, harmincezer eurós bírsággal is sújthatók. Spanyolországban már nyolc autonóm régió – Aragónia, a Baleár- és a Kanári-szigetek, Valencia, Galícia, Navarra, Baszkföld, Katalónia és Murcia – vezette be az oltatlanok elszigetelését célzó korlátozásokat. Minden közösségben kötelező plakáttal informálni a lakosságot arról, hogy hová nem léphetnek be az oltási papírjaik nélkül. Katalóniában több százan tüntettek az intézkedés bevezetése ellen. A tiltakozók olyan transzparensekkel érkeztek, melyeken a következő feliratok álltak: „Ez nem világjárvány, ez diktatúra; „Nem az egészség a fontos, hanem az ellenőrzés” és „Nem félünk!”. Spanyolországban 249 főre emelkedett a százezer főre jutó esetszám. A legutóbbi statisztika napi 13 ezer fertőzöttről és 37 elhunytról tájékoztatta a lakosságot. A Baleár-szigeteken újabb négy beteget találtak, akik az új, omikron variánssal fertőződtek meg.

Forrás: www.antena3.com www.20minutos.es

Oroszország elutasítja a szexuális kisebbségek aránytalan jogait és a különféle nemi identitásokat

Az orosz parlament felsőházának elnöke, Valentyina Matvijenko vasárnap a bahreini parlament elnökével, Fawzia Zainallal folytatott megbeszélése közben kijelentette, hogy az orosz nép egyértelműen elutasítja azokat az ideológiákat, amelyeket külföldi mozgalmak és aktivisták akarnak rájuk kényszeríteni.

Oroszországban az ilyen elutasított, idegen ideológiák közé tartozik a szexuális kisebbségeknek a többség akaratán és érdekein túlmutató joga, valamint a különféle nemi identitások.

Matvijenko kifejtette: az oroszoknaka elfogadhatatlan, hogy egy nemzetre úgy akarjon bárki idegen értékeket, szokásokat ráerőltetni, hogy nem ismeri az ország történelmét, vallását és nemzeti karakterét. Az orosz nemzet értékeinek középpontjában ugyanis a hagyományos családmodell és a gyerekek állnak, s ezek az értékek az állam támogatását és védelmét is élvezik.

„Európában már 85 nem létezik. Nálunk nem” – jelentette ki Matvijenko a bahreini fővárosban tett háromnapos látogatása során.

Forrás: www.rt.com

Borítókép: Valentyina Matvijenko (Fotó: MTI/EPA/Az iráni elnök hivatalos honlapja)