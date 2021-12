Lapozó: Tüllszoknyás balerina télapó köszönti a gyerekeket az olasz főtéren

Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a spanyolországi Baszkföld kormánya

Íñigo Urkullu elnök azután jelentette be a rendkívüli intézkedést, hogy a legfelsőbb bíróság második nekifutásra jóváhagyta a Covid-igazolvány használatát az ötven főnél több ember befogadására alkalmas vendéglátóhelyeken és éjszakai szórakozóhelyeken. A baszk kormány már múlt héten kérvényezte a Covid-útlevél bevezetését, hogy az oltatlanokat elszigetelje az oltott lakosságtól, de a bíróság akkor még visszadobta az intézkedést. Urkullu fellebbezett, és végül a bírák úgy döntöttek, hogy a közegészség védelme érdekében engedélyezik az új előírást ugyanúgy, ahogy tette azt Katalónia, Galícia, Navarra és Valencia közösség is. A megbetegedések száma gyorsan emelkedik Baszkföldön, sőt jelenleg ott a legsúlyosabb a járványügyi helyzet: a százezer lakóra jutó esetszám meghaladja az ötszáz főt, ami az országos átlag (208 fő) több mint duplája. A kiugró adatokat már a kórházak is érzik: olyan sokan kérnek ágyat, hogy a nem sürgős műtéteket el kellett halasztani.

Forrás: Vozpopuli

Szigorítanak az olasz iskolákban a járványhelyzet romlása miatt

Az újonnan regisztrált fertőzöttek számának folyamatos növekedése, valamint az új omikron variáns terjedése miatt az olasz kormány az oktatási intézményekre vonatkozó szabályokon is változtatott.

Ha korábban a távoktatás elkerülése, az oktatás folytonosságának megtartása volt a cél, a jelenlegi járványügyi adatok tükrében tanácsosabb az óvatosság és az otthonok falai közé való visszavonulás. Az egészségügyi minisztérium legfrissebb rendelete alapján az egész osztály online folytatja a tanulást, abban az esetben is, ha csak egyetlen pozitív tesztű gyermek van az osztályban. A korábbi szabályok szerint egy osztályon belül legalább három regisztrált megbetegedés indokolta az online oktatásra való váltást. Az egészségügyi miniszterhelyettes Andrea Costa azzal indokolta a szigorítást, hogy a 12 év alatti oltatlan gyermekek között könnyebben terjed a járvány.

Forrás: Agi.it, Affaritaliani

Kigúnyolják a karácsony szimbolikus alakjait Olaszországban

A keresztény hagyományokra épülő karácsony minden évben provokációk és támadások áldozata. Modena főterén idén egy tüllszoknyás, óriás balerina télapót díszeleg, mely a magasba emelve karjait, balettozik. Átszellemült arccal egy szívet tart a magasba, női vonásokkal.

„Zavarba ejtő látvány, főleg a kiskorúaknak”– nehezményezik a szobrot a konzervatív körök, akik a politikai korrektség újabb provokációit vélik felfedezni a szokatlan művészi alkotásban: a szivárványos ideológia ikonját, a gyermekek megtévesztését és összezavarását szolgáló propagandát.

Luca Negrini, az Olaszország Fivérei párt politikusa szerint ez egy vérfagyasztó próbálkozás, mely a karácsonyi ünnepkör egyik kulcsfiguráját veszi célba és semmisíti meg. A baloldali városvezetés visszautasít mindenfajta ellenvetést és negatív kritikát. A művész úgy fogalmaz: a balerina télapó a könnyedség üzenetét hordozza ebben a gondterhelt időszakban.

Forrás: Corrieredibologna, Tg24.sky

Borítókép: Balerina télapó Modena főterén (Fotó: Twitter.com/RTL102.5)