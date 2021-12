Lapozó: Érzékenyítő migránsfilmeket fognak vetíteni a spanyolországi vonatokon

Megrohamozták a svéd ombudsmant a védettségi igazolvány miatt

Először vezetett be a laza járványkezeléséről elhíresült Svédország olyan intézkedést, amely valamely tevékenységet védettségi igazolvány meglétéhez köti. December elsejétől kötelező oltással kell rendelkezniük azoknak, akik száz főnél nagyobb létszámú beltéri rendezvényen szeretnének részt venni. Az intézkedés vonatkozik minden kulturális, sport-, egyházi, vagy magáneseményre is. A két héttel korábban bejelentett intézkedés nyomán tömegek fordultak az Igazságügyi Ombudsman Hivatalához (Justitieombudsmannen), hangzott el a svéd közrádióban. Erik Nymansson, az állampolgári jogok biztosa elmondta, az elmúlt két hétben 9 ezer bejelentést kaptak a védettségi igazolvánnyal kapcsolatos intézkedés vélelmezett jogszerűtlenségével kapcsolatban. Összehasonlításképpen hozzátette, évente körülbelül 10 ezer bejelentést szoktak kapni, most két hét alatt kaptak közel ennyit, ráadásul folyamatosan érkeznek az újabb és újabb bejelentések. Az ombudsman jelezte, feltehetően hosszabb időt vesz majd igénybe az ügyek feldolgozása, az ezzel kapcsolatos döntés időpontjáról sem tudott közelebbit mondani.

Már több esetben is azonosítottak az omikron vírusvariánssal fertőzött embereket Svédországban, legutóbb kedden két Stockholm megyei lakost. Mindketten egy dél-afrikai útról tértek vissza a skandináv államba. Közben a szakhivatal közlése szerint az egészségügyre nehezedő nyomás jelentősen nőtt az elmúlt héthez képest.

Forrás: Sveriges Radio, SVT