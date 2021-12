Telefonbetyár tréfálta meg Joe Bident + videó

Nem a forgatókönyv szerint alakult az amerikai elnök hagyományos karácsonyi kampánya. Joe Biden és a first lady, Jill Biden a szokásokhoz híven az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnoksággal követték a Mikulás szánjának útját. Ezután virtuálisan gyerekekkel beszélgettek, majd egy oregoni családot kapcsoltak telefonon. A beszélgetés ártatlanul indult arról, hogy ki mit kér karácsonyra, ám váratlan véget ért. A Jared néven bemutatkozó apuka ugyanis úgy búcsúzott el:

Igen, remélem csodálatos karácsonyotok lesz nektek is. Boldog karácsonyt és hajrá, Brandon!

Amire Joe Biden még helyeselt is:

Hajrá, Brandon, egyetértek!

A tréfa a dologban, hogy a „Hajrá, Brandon!” (Let’s go Brandon) kifejezést a republikánusok használják a demokrata elnök bírálatára.

A mém óriásit tarolt a világhálón, zene is készült belőle, rendre feltűnik a tüntetéseken, de még republikánus politikusok beszédeiben is. Háttere, hogy egy októberben az NBC televízió interjút készített a NASCAR-pilóta Brandon Brownnal, miközben a közönség a háttérből meglehetősen csúnya szavakkal szidalmazta Joe Bident. A riporter azonban előbb tudomást sem vett róluk, majd „félrehallotta” a kántálást, így lett a [email protected] you Bidenből Let’s go Brandon, majd a valóságot kiforgató demokrata média jelképe.

Az nem egyértelmű, hogy az amerikai elnök értette-e az utalást, reakciójából azonban úgy tűnik, hogy nem. Egy interneten elérhető másik, meg nem erősített hitelességű felvétel viszont állítólag a vonal másik oldalán Jaredet mutatja, aki a jelek szerint rendkívül jól szórakozott saját tréfáján.

