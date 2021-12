Több megállapodást kötött India és Oroszország

Kereskedelmi és fegyvervásárlási és -gyártási megállapodások sorát írta alá India és Oroszország hétfőn, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Újdelhiben tárgyal.

Az orosz elnök védelmi és külügyminiszterét is magával vitte Indiába, ahol a két ország katonai és műszaki együttműködési megállapodást írt alá, amely 2031-ig érvényes, és abban is megállapodtak, hogy a két ország kereskedelmét az évtized közepére harmincmilliárd dollárra bővítik.

Az Egyesült Államok, amely szintén India fontos szövetségese, aggodalmának adott hangot amiatt, hogy Újdelhi egyre szorosabb katonai együttműködést folytat Moszkvával.

A most aláírt egyik megállapodás értelmében India hatszázezer darab AK–203 típusú gépkarabélyt gyárt majd, Oroszország pedig kifejezte szándékát, hogy a jövőben is ellássa Indiát S–400 típusú légvédelmi rakétarendszerrel. India 2018-ban kötött szerződést az S–400-as rendszer beszerzésére. Hars Vardan Sringla külügyminiszter szerint pedig a megállapodás végrehajtása már folyamatban van. „Ebben a hónapban kezdődtek a szállítások, amelyek a jövőben is folytatódnak” – fogalmazott a miniszter, kiemelve, hogy a két ország 28 befektetési megállapodást kötött hétfőn.

Vlagyimir Putyin és Narendra Modi kormányfő Afganisztánról is tárgyalt, és megerősítették elkötelezettségüket, hogy nem fogják megengedni, hogy Afganisztán ismét bármikor a nemzetközi terrorizmus melegágyává váljon.

Borítókép: Narendra Modi indiai miniszterelnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt Újdelhiben 2021. december 6-án (Fotó: MTI/EPA/Haris Tjagi)