Ünnepi videóban teszik nevetségessé a „toleráns” karácsonyt

Videót tett közzé az orosz nyelvű RT csatorna a karácsony „toleráns” ünnepléséről. A képkockákon „elmagyarázzák”, miért helyes a Mikulás kiiktatása az ünnepkörből, de más, nyugati „toleráns irányzatokra” is rávilágítanak, egyúttal nevetségessé téve azokat. Bemutatják, hogy a karácsonyfa alatt az apa és az anya helyett „szülő 1.”, „szülő 2.” ül, majd felbukkan köztük egy férfi képében „szülő 3.” is. A gyerekek értetlenkedve veszik át az ajándékokat, amelyek a szexuális sokszínűség világában való életre készítik fel őket. Később az épülő hóembernek melleket és répából péniszt is „formáznak”, hogy az majd maga dönthessen a neméről; de szó van a filmben a rénszarvasok bántalmazott közösségéről és arról is, hogy az agancsos fejpánt nem polkorrekt, mert sérheti egyes állatok közösségét.