A gazdagok Covid-segélye

Szegény milliárdosok

A jelentésben kiemeltek néhány nevet azok közül, akik zsebre tették a koronavírus-segélyt. Az egyik kedvezményezett Soros György volt, aki a befektetési veszteségei miatt 2016 és 2018 között állítólag nem fizetett szövetségi jövedelemadót, és akinek becsült vagyona 7,5 milliárd dollár.

A the Sun megpróbálta megszólaltatni az ügyben a milliárdos spekulánst, ám nem érkezett rögtön válasz. Végül azonban Soros egyik szóvivője megerősítette a ProPublicának, hogy a kapott segélyt visszautalták:

George visszaadta az ösztönző csekket. Az biztos, hogy nem igényelt ilyet!

A Soros által alapított és finanszírozott Nyílt Társadalom Alapítvány szóvivője azt is elmondta, hogy Robert Soros, a spekuláns egyik fia is így járt el.

Szégyen

Miközben a világjárvány széleskörű munkanélküliséget és nehézségeket okozott a családoknak az egész Egyesült Államokban (sőt, az egész világon), az USA mintegy 700 milliárdosának összesen 2 trillió (milliárdszor milliárd) dollárral nőtt a mérlege, miután a részvények szárnyaltak és más vagyontárgyak értéke is nőtt – állítja a nem mellesleg baloldali beállítottságú „Amerikaiak az adóügyi méltányosságért” nevű szervezet.

Teljesen érthető módon még baloldali körökben is hatalmas felháborodáshullámot váltott ki a hír, hogy a bajbajutottak számára segélynek szánt pénzt milliárdosok kitömésére használták fel. A baloldali beállítottságú Institute on Taxation and Economic Policy agytröszt azt üzente a Twitteren:

Ez a szégyen az, amiért valódi adóreformra van szükségünk.

Az ösztönző csekkeket kapott milliárdosok közül tehát sokan a kitömött pénztárcájuk ellenére is negatív jövedelmet jelentettek a szövetségi adóhatóságnak. Jó vastag lehet az arcukon a bőr…

Nem fizetnek adót

Tavaly nyáron robbant a hír, hogy az USA leggazdagabbjai, köztük olyan gazdag és befolyásos emberek, mint Jeff Bezos, az Amazon alapítója, Michael Bloomberg volt New York-i polgármester és Soros György gyakorlatilag évekig nem fizettek szövetségi jövedelemadót.

Miközben a szupergazdagok vagyona összesen 401 milliárd dollárra nőtt, addig mindössze 13,6 milliárd dollár jövedelemadót fizettek be. Ráadásul, mint kiderült, Soros évekig veszteséget könyvelt el a befektetésein, így egyáltalán nem adózott. A szégyenteljes gyakorlatra akkor is a ProPublica derített fényt.

Borítókép: Soros György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság, valamint az Open Society Institute (Nyílt Társadalom Intézet) elnöke (Fotó: MTI/EPA pool/Peter Foley)