Kaczynski: Berlin központosított európai államot akar létrehozni

Az új német kormánykoalíció az európai föderáció jelszavával lényegében központosított európai államot akar létrehozni – jelentette ki Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes, a lengyel kormánypárt elnöke a Sieci konzervatív hetilapban hétfőn megjelent interjúban. Kaczynski a terjedelmes interjúban – amelynek az a címe: A függetlenségünk nem eladó – pozitív fejleményként értékelte, hogy a lengyelek jelenleg realisztikusabban érzékelik az európai valóságot, mint korábban.

Manapság már sok embernek szertefoszlott az a borzasztóan naiv illúziója, hogy az Európai Unió (EU) jótékonysági szervezet

– fogalmazott a politikus. Úgy látta: az Európai Unióban a német dominancia hivatalos elismerését akarják. Az új német kormány programjára utalva kijelentette: bizonyos értelemben hála illeti Berlint azért, hogy egyértelművé tette a helyzetet, amikor az új európai föderáció építését hirdette meg, természetesen a saját irányítása alatt. Kaczynski egyúttal álcának nevezte a föderáció kifejezést, úgy ítélve meg, hogy Berlin igazából egy központosított (európai) államban gondolkodik. – Bár a német diplomácia utólag megpróbálja elhomályosítani az eredeti megfogalmazást, Berlin tevékenysége arról tanúskodik, hogy e szavakat komolyan kell venni – húzta alá. Az interjú egy másik részében

Kaczynski megalapozottnak nevezte, ha Berlin mai politikája kapcsán egyesek német negyedik birodalmat emlegetnek.

– A németek nyíltan hirdetik, hogy ők azok, akiké a döntő szó – hangsúlyozta. A pártelnök megítélése szerint az európai országok kormányai nemigen ellenkeznek a német tervekkel. – Ha viszont mélyebben vizsgáljuk a dolgokat, akkor erőteljesebb ellenállást észlelhetünk, sok országban erősödőben vannak azok az erők, amelyek szembeszegülnek az ilyen tervekkel – szögezte le Kaczynski, példaként sorolva Olaszországot, Spanyolországot és Franciaországot.

A varsói kormány előtt álló kihívások közül Kaczynski kiemelte a koronavírus-járványt, az inflációt, a Lengyelországot Fehéroroszország irányából hibrid támadásként érő migrációs nyomást is. Említette emellett az orosz tevékenységet Ukrajnában és az egész térségünkben. Ebben az összefüggésben nagyon valószínűnek tartott valamilyen hirtelen felfordulást a közép-kelet-európai régióban. Elmondta azt is: a Jog és Igazságosság pártja erős akarattal rendelkezik ahhoz, hogy győzzön a következő, 2023-ban esedékes parlamenti választásokon. Nem zárta ki egyúttal az előre hozott választások lehetőségét sem. – Ilyen helyzetben is megküzdenénk a győzelemért – hangsúlyozta Jaroslaw Kaczynski.

Borítókép: Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes, a lengyel kormánypárt elnöke. (Fotó: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)