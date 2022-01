Lapozó: Rálőttek a Nemzeti Tömörülés egyik tagjára Franciaországban

Tízezer kiutasított migráns van szökésben Svédországban

Az elmúlt évek sűrűn változó baloldali, szociáldemokrata kormányainak ígéretére ellenére sem gyorsul a migránsok kiutasításának végrehajtása. Tavaly, 2021 végén összesen 18 ezer nyitott, azaz a svéd bevándorlási hivatal által meghozott és még végre nem hajtott kitoloncolási végzés volt a rendőrség asztalán. A jogerősen meghozott határozatok közül tízezer esetében nem tudják végrehajtani az ítéletet a rendfenntartók. Arról még megközelítőleg pontos adat sincs, hogy összesen hány illegális migráns tartózkodik az országban. A rendőrség határrendészeti igazgatóságának részlegparancsnoka szerint a schengeni szabályokat kijátszva sokan ellenőrizetlenül utaznak egyik országból a másikba. Cajsa Velden elismerte a köztévének, hogy sok esetben nem is ismerik az adott személy pontos identitását, nem tudják, mi a származási országa és hogy hívják valójában. Velden problémaként említette, hogy a rendőrségnek nincs megfelelő számú határrendészeti fogdája, ahol az esetlegesen elfogott migránsokat el lehetne helyezni a kitoloncolásukig.

Forrás: SVT

Ötvenezer LMBTQ-hívő követeli a tenerifei püspök távozását Spanyolországban

Az LMBTQ-társadalmat képviselő egyik spanyol szervezet azután indított aláírásgyűjtést az egyházi vezető ellen, hogy egy kanári-szigeteki tévéinterjúban úgy fogalmazott: – A homoszexualitás halálos bűn, ha az illető tudatában van tetteinek, és ezt mégis szabadon megteszi. A püspök, amint tudomására jutott a lemondásáért indított mozgalom, bocsánatot kért a megfogalmazásért, és mélységes sajnálatáról biztosította az LMBTQ-embereket. Nyilatkozatában úgy fogalmazott: nem akarta megbántani a közösség képviselőit és elősegíteni a diszkriminációt, majd hozzátette, hogy sajnálja, ha fájdalmat és zavarodottságot okozott meggondolatlan kijelentésével. A püspök interjúját a Kanári-szigetek elnöke, Ángel Victor Torres is elítélte, aki elkötelezett a sokszínű és elfogadó társadalom mellett. Az LMBTQ-szervezet figyelmen kívül hagyta a püspök bocsánatkérését, és továbbra is el kívánja juttatni a lemondásról szóló petíciót a Vatikánba.

Forrás: Europapress.es

Bár Svédország riadóztatta a hadseregét a vélt orosz fenyegetettség hatására, mégis nukleáris üzemanyagot vásárol Moszkvától

Egy bő héttel ezelőtt derült ki, hogy Stockholm fegyveres erőket küldött Gotland szigetére, válaszul a térségben történt orosz mozgósításra. A balti-tengeri svéd szigeten járőröző tankok és fegyveres katonák jelenléte hidegháborús időket idéz. Közben folytatódik az orosz nukleáris üzemanyag szállítása az atomerőmű-bezárásokat követően megmaradt Ringhals 3-as és 4-es reaktoraihoz. Az atomerőművet üzemeltető, állami tulajdonban lévő Vattenfall az orosz Roszatom atomenergia-óriástól szerzi be a szükséges fűtőelemeket. Az együttműködés még 2008-ra nyúlik vissza, abba az évbe, amikor Oroszország megtámadta Grúziát. Svédország korábban francia és amerikai forrásból vásárolta a nukleáris üzemanyagot. Egyes vélemények szerint komoly kockázatot rejt az orosz energiafüggőség és a Roszatommal való együttműködés. Az ügyet firtató Dagens Nyheter napilap kérdésére Ann Linde külügyminiszter sajtótitkára úgy tájékoztatott, hogy Svédország folyamatosan elemzi a biztonságpolitikai helyzetet és annak a kritikus infrastruktúrára és energiaellátásra gyakorolt hatását. Hozzátette, hogy a Vattenfall piaci feltételek mellett működik, és a beszállítók kiválasztása a vállalat igazgatóságának és vezetőinek a felelőssége.

Forrás: Dagens Nyheter

Franciaországban rálőttek a Nemzeti Tömörülés egyik tagjára

A Lyon délkeleti agglomerációjába tartozó Saint-Priest településen ismeretlen tettesek két lövést adtak le a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés párt egyik tagjára, Enzo Dubois-ra.

A fiatal férfi hétfő este éppen az autójából szállt ki, amikor ütést érzett a kalapján, amely megpördült a fején. Dubois megfordult, és szembe találta magát két fegyveres férfivel. Egyikük egy puskával a kezében állt, és éppen újratöltötte azt. Dubois reflexszerűen az arca elé emelte a kézitáskáját, ekkor dördült el a második lövés. A támadásban a fiatal politikus nem sérült meg.

A Marine Le Pen elnöki kampányát is támogató férfi a Le Dauphiné Libéré internetes portálnak nyilatkozva elmondta, hogy két hete egyre súlyosbodó, életveszélyes fenyegetéseket kap a postaládájába. Legutóbb egy olyan borítékot juttattak el hozzá, amelyben nyers darált hús is volt a fenyegetés mellé tűzve, az üzenet pedig így szólt: hamarosan te is így fogsz kinézni, miután elvágjuk a torkodat. A két ismeretlen fegyveres ellen Dubois feljelentést tett a Bourgoin-Jallieu-i rendőrségen, a nyomozás a támadók felkutatására megkezdődött. A helyszínen talált töltények szerint a támadáshoz használt fegyver egy kis kaliberű puska volt. Enzo Dubois leszögezte, hogy a fenyegetések és a támadások ellenére politikai meggyőződése változatlan.

Forrás: Valeuractuelles.com

Borítókép: Enzo Dubois (Forrás: Facebook)