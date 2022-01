Szerbiában már a járvány végében bíznak

A kórházak Covid-részlegei Szerbiában is újra kezdenek megtelni, ismét közelit a háromezerhez az intenzív kezelésre szorulók száma, olyanok is vannak, akik már harmadszor fertőződnek meg a vírussal. A közel hétmilliós országban eddig több mint 13 ezer áldozatot követelt a pandémia. Az utóbbi napokban a halálozási rátát kivéve valamennyi járványügyi mutatószám rosszabbodott.

Szerbiában mostanáig a lakosság 58,9 százalékát oltották be a koronavírus ellen, a harmadik oltást az emberek 33 százaléka vette fel. Az érdeklődés a védőoltás első adagja iránt továbbra is csekély, míg a harmadik emlékeztető adagot rendre felveszik azok, akik korábban már két adagot beadattak.

A koronavírus elleni védőoltás negyedik adagjáról megoszlik a szerbiai szakemberek véleménye.

Mirszad Gyerlek egészségügyi államtitkár szerint a negyedik adagra azért lehet szükség, mert az oltások hatékonysága az új törzsek megjelenésével csökken. A köztévében nyilatkozva hozzátette, hogy

szerinte 2022-ben véget ér a koronavírus-járvány.

Az Országos Immunizációs Bizottság, mely a legkiválóbb szakemberekből áll, most mérlegeli a negyedik oltás lehetőségét. Szerbiában a Sinopharm, a Pfizer, a Szputnyik, a Moderna és az AstraZeneca oltóanyaga érhető el, és a polgárok szabadon választhatják ki, melyiket igénylik. Gyerlek úgy vélte, hogy minden új vírustörzs csökkenti az oltások hatékonyságát, ezért emlékeztető oltásokra van szükség. Kiemelte, hogy a tapasztalatok szerint a meglévő vakcinák továbbra is jól reagálnak az új törzsekre. Milanko Sekler ismert virológus az állami televízióban elmondta, nem jelenthető ki, hogy lecsengett a koronavírus-járvány. Hozzátette, hogy az omikron variáns azonban a járvány végének az előhírnöke lehet. A negyedik dózissal kapcsolatban elmondta, hogy csupán azoknak ajánlaná, akiknek gyengébb az immunitásuk, a krónikus betegeknek és a nagyon idős személyeknek.

Szerbiában a magyar határhoz közeli területeken is hasonlóan alakulnak a járványügyi mutatószámok, mint országos szinten.

A szabadkai Közegészségügyi Intézet adatai szerint a város területén mintegy 1700 aktív fertőzött van. Egyre többen jelentkeznek az utóbbi napokban tünetekkel, de a legtöbb esetben enyhe lefolyású a fertőzés.

Érdekes még megemlíteni, hogy pár nappal ezelőtt Szerbiában is regisztrálták az első fluronás esetet, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatója, Verica Jovanovic jelentette be az állami televízióban. Elmondta, hogy egy személynél egyszerre regisztrálták az influenzavírus és a koronavírus jelenlétét. A Covid és az influenza tüneteit nehéz megkülönböztetni; a láz, általános gyengeség, valamint légúti fertőzés összes tünete mindkét vírus esetében előfordul. A flurona kifejezés az influenza (angolul flu) és a koronavírus összevonásából származik. A koronavírus és az influenza kettős fertőzését december végén diagnosztizálták először Izraelben. Január elején Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is jegyeztek fel új eseteket.

Borítókép: Szerbiában a lakosság 60 százaléka vette fel az oltást. (Fotó: OLIVER BUNIC / AFP)