Életveszélyes szélvihar Európában + videó

Emberek millióit szólították fel arra, hogy ne hagyják el otthonukat, miközben évtizedek óta nem látott erősségű vihar érte el az Egyesült Királyságot. Az Atlanti-óceánról érkező, Eunice nevű viharciklon délnyugatról halad északkelet felé.

A brit meteorológiai szolgálat szinte az egész országra riasztást adott ki, Wales és Anglia déli részein, beleértve Londont is, vörösriasztás lépett életbe.

Anglia túlnyomó részére narancssárga, Észak-Írországra és Skóciára pedig sárgajelzést adtak ki. A figyelmeztetés miatt pénteken több száz iskola zárva marad, a közlekedésben pedig fennakadások tapasztalhatók, mivel számos járatot töröltek.

Pénteken a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigeten már 150 kilométer/óra sebességű széllökéseket mértek.

London öt nemzetközi repülőterén – Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City – rengeteg járatot töröltek vagy máshová irányítottak át.

Az időjárás-előrejelzés szerint a Eunice életveszélyes lehet, és az épületekben, illetve a villanyvezetékekben is súlyos károk keletkezhetnek. Az embereket arra kérték, rögzítsék le a kertjükben található tárgyakat, jól zárják be az ajtókat és az ablakokat, a gépjárműveiket pedig lehetőleg fedett garázsban helyezzék el. Egy videó már meg is jelent a Twitteren arról, amint az orkánerejű szél egy kukát röpít a magasba.

A veszélyre készülve Boris Johnson brit miniszterelnök a hadsereget is készenlétbe helyezte csütörtökön. Mark Drakeford, Wales első minisztere pedig arról tájékoztatta a lakosokat, hogy az országban minden vasúti járatot törölnek, és a legtöbb iskolát zárva tartják.

– A vörös jelzés azt jelenti, hogy az időjárási körülmények akár életveszélyesek is lehetnek. Arra szólítjuk fel az embereket, hogy kerüljék el a felesleges utazásokat, és kövessék a helyi hatóságok, valamint a katasztrófavédelem utasításait

– közölte Gerry Murphy brit meteorológus. Az Eunice-t az országban pár nappal ezelőtt a Dudley nevű viharciklon előzte meg, amely számos fennakadást okozott a közlekedésben, valamint több tízezer háztartást hagyott áram nélkül.

A várhatóan szélsőséges időjárás miatt Európa más részein is készültségben állnak a hatóságok. Észak-Franciaország öt megyéjében narancssárga riasztást léptettek életbe péntek reggel, miközben a lakosságot arra figyelmeztették, tegyenek óvintézkedéseket a viharos szél és az esetleges tengerparti áradások miatt.

Hollandiában szintén másodfokú riasztást adtak ki. A KLM holland légitársaság már mintegy 170 járatát törölte, délután kettőtől az egész vasúti forgalom leáll az országban, továbbá számos oktatási intézmény rendelt el szünnapot.

Homokfalat emelnek a várható vízszintemelkedés miatt a Scheveningen tengerparti strandon Hágában 2022. február 17-én. Fotó: Bart Maat

A Eunice-tól Németországban is tartanak, ahol az elmúlt napokban a Dudley szintén súlyos közlekedési és áramszolgáltatási fennakadásokat okozott, és legalább két halálos áldozatot követelt.

Alsó-Szászország tartományban meghalt egy 34 éves férfi, miután egy fa kidőlt, és rázuhant az autójára, Szász-Anhalt tartományban pedig egy 55 éves autós vesztette életét, szintén egy kidőlt fa miatt. A rendőrök és a tűzoltók az ország számos pontján, megszakítás nélkül dolgoztak szerdáról csütörtökre virradóan, ez idő alatt több mint 1300 alkalommal riasztották őket. Az MTI beszámolója alapján Észak-Rajna–Vesztfáliában több mint ötvenezer háztartás maradt áram nélkül. Brandenburg északi és Mecklenburg–Elő-Pomeránia nyugati részén pedig további nagyjából húszezer. A vihar még az ország déli részén fekvő Bajorországban is gondokat okoz, ott tízezer háztartásban nincs villany a magasfeszültségű vezetékek megrongálódása miatt.

Németországban egyébként az állampolgárok maguk adhatnak neveket a viharoknak, így a nemzetközileg Eunice-nak elnevezett ciklont Zeynepnek, a Dudley-t pedig Ylenia-nak keresztelték.