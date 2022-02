Lapozó: Már a bölcsődékben is bevezethetik a szexuális nevelést Spanyolországban

Bocsánatkérésre kényszerített egy belga éttermet egy nem bináris személy

Rágalomhadjáratot indított a belga médiában egy magát „nem bináris ikonnak” és influenszernek definiáló vendég, aki diszkriminációval vádol egy brüsszeli éttermet. A sértett, Haron Zaanan húgával vacsorázott a Drug Opera étteremben, ahol Haron erősen kisminkelve, hasát, vállát és hátát szabadon hagyó topban jelent meg. A desszert felszolgálása előtt az étterem vezetője udvariasan megkérte Haront, hogy takarja el a vállát és a hátát, mert hiányos öltözete zavarja a többi vendéget. A kérést a nem bináris ikon elhárította, vitát provokált, és a nemi identitása miatti diszkriminációval vádolta meg az éttermet. A menedzser azonban konzekvensen és udvariasan állította, hogy a vendég hiányos öltözetével van mindössze a baj.

Haron végül a távozás mellett döntött, és feltöltötte a közösségi médiára a húga által az incidensről készített videót, majd interjút adott a BX1 televíziónak. A nagy nyilvánosság előtt is diszkriminációval megvádolt étterem azóta bocsánatkérésre kényszerült. Közleményében hangsúlyozta, hogy az étteremnek nem állt szándékában Haront sem diszkriminálni, sem megszégyeníteni. Azonban az étterem azt is leszögezte, hogy a vendég öltözete ellen emelt kifogás – Haron állításával ellentétben – nem transzfób támadás volt, hanem mindössze kísérlet arra, hogy az ott vacsorázó többi vendég számára is kellemes közeget tudjanak biztosítani. Haron a közösségi oldalakon és a belga televízióban is kilátásba helyezte, hogy jogi útra tereli az ügyet.

Mostantól törvényesen is megbüntethetik az abortuszra váró nőket zaklatókat Spanyolországban

A jobboldali Néppárt és Vox kivételével a spanyol parlament jóváhagyta az új abortusztörvényt, de a Vox már most jelezte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a kérdésben. Az új előírások értelmében közmunkára ítélhetik, szélsőséges esetben pedig akár három hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatják azokat, akik bármilyen módon zaklatják azokat a nőket, akik azért mennek el egy klinikára, hogy önként megszakítsák terhességüket. A képviselőcsoportok megállapodtak abban is, hogy az ilyen típusú zaklatási ügyekben az áldozat feljelentése nélkül is büntetőeljárás indulhat. A Néppárt szerint a törvény nem helyénvaló, mert sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, a Vox szerint pedig valójában nem a nők védelmét, hanem az „abortuszt, mint üzletet támogatja”.

Robotkutyák járőröznek majd az USA mexikói határán

Az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) robotkutyákat vásárolt és adott át az USA Vámügyi és Határvédelmi Hivatalának, amelyekkel a határvédelmi szerv a mexikói határ megfigyelését és a járőrözést végzi majd.

A robotkutyák – hivatalos nevükön automatizált földi megfigyelő járművek – bevetéséről azért döntött az USA legfőbb belbiztonsági szerve, mert a migránsok ezrei által ostromolt mexikói határszakasz életveszélyes közeggé vált az amerikai határőrök és a járőrözésre kiképzett kutyáik számára. Az új technológia felhasználásával anélkül fokozható a határvédelem hatékonysága, hogy eközben nem teszik ki életveszélyes támadásoknak a katonákat és négylábú társaikat.

A robotkutyákra bármilyen eszköz felszerelhető, például termikus, éjjellátó kamerák, kémiai, biológiai vagy akár nukleáris szenzorok. Továbbá rádióhullámmal, wifivel, GPS-szel is irányíthatók.

Az USA hadügyminisztériuma 2020-ban már alkalmazott robotkutyákat a katonai támaszpontok járőrözéséhez, az automatizált négylábúakat akkor is a Ghost Robotics biztosította. A cég azóta a Sword International vállalattal közösen olyan robotkutyák kifejlesztésén is dolgozik, amelyeket éles lőfegyverekkel szerelnek fel, és amelyek akár 1200 méterről is pontosan eltalálják a célpontot.

Már a bölcsődékben is bevezethetik a szexuális nevelést Spanyolországban

Az ellenzék élesen bírálja Pedro Sánchez kormányát amiatt, hogy már a kora gyermekkori nevelésben is lehetővé tette a genderideológia népszerűsítését. A február 2-i közlönyben ugyanis hivatalosan is lefektették, hogy már a 0–6 éves kor közötti gyerekek tantervébe is bekerülhetnek a szexualitással és a nemekkel kapcsolatos fogalmak. Bár az autonóm közösségek nem kötelesek bevezetni ezt, a jobboldal mégis kritizálja a „nemi konstrukciós politikát”. Madrid oktatási minisztériuma szerint nem helyénvaló ilyen kicsi gyerekeket szexualitással és nemi identitással kapcsolatos kérdésekkel terhelni. A jobboldali Vox is helytelennek tartja a tervet. Szerintük „a kormány és támogatói egybeolvadtak a genderideológia mantráival, a spanyol gyerekek pedig védtelenné váltak a sánchezi gendertörvényekkel szemben”. A királyi rendelet szerint már kisgyermekkorban megkezdődik a másokétól megkülönböztetett identitás kialakulása, vagyis a gyerekek a nemi sztereotípiákkal is ebben az időszakban találkoznak először. A kormány ezért fontosnak tartja, hogy minden gyermek megkapja a kellő figyelmet nemi identitásának felfedezése során. Úgy vélik: szükség esetén fel kell hívni figyelmüket a sokszínűségre és ezzel segíteni kell őket az önazonosítás útján, főleg mivel ebben az időszakban különösen fogékonyak arra, hogy a felnőttek fiú-lány sztereotípiáit kövessék. Pedro Sánchez kormányának célja, hogy mindenfajta, köztük a nemi alapú diszkrimináció is eltűnjön az oktatási rendszerből.

