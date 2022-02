Putyin állítólag majd felrobban dühében

Vlagyimir Putyin egy uráli központjába rendelte oligarcháit, hogy senki ne menekülhessen el, és onnan követik az ukrajnai háború eseményeit. Az orosz elnök majd felrobban a dühtől, amiért a harcok nem úgy mennek, mint arra számított – állítja Riho Terras észt európai parlamenti képviselő, az észt fegyveres erők korábbi parancsnoka, meg nem erősített ukrán hírszerzési információkra hivatkozva.

Azt hitte, hogy az egész háború könnyű lesz, és mindennel kész lesznek egy-négy napon belül

– áll a jelentésben.

A dokumentum szerint a kudarc oka az, hogy az oroszoknak nem volt megfelelő taktikájuk. A tervük arra épült, hogy majd pánikot keltenek, hogy a lakosság és a hadsereg megadja magát, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig elmenekül. Arra számítottak, hogy Harkiv már az első napon elesik, mire az összes többi város követi, így elkerülik a vérontást. Az oroszokat sokkolta az az ellenállás, amivel találkoztak.

Moszkvának amiatt is fájhat a feje, hogy a háború napi húszmilliárd dollárba kerül.

Közben legfeljebb három-négy napra elegendő rakétájuk maradt, nincs elég fegyverük, és ezt a gyáraik sem tudják pótolni. Az észt képviselő azt írja, úgy számolnak,

ha az ukránok tíz napig kihúzzák, akkor az oroszokat tárgyalásra kényszeríthetik.

Hogy az ukrán hírszerzési forrásokra alapozó, derűlátó értesüléseknek mennyi a valóságalapjuk, azt nehéz megítélni. Abban a nyugati elemzők és hírszerzés is egyetért, hogy az orosz offenzíva nem teljesen a tervek szerint halad, az ukrán ellenállásnak sikerült lelassítani az előrenyomulást. Richard Moore, a brit hírszerző ügynökség, az MI6 vezetője a minap egy olyan elemzést osztott meg, amely ugyancsak arról értekezik, hogy Putyin megnyerhetetlen háborúba bonyolódott, mert alábecsülte az ellenfelet, és nem számított ilyen ellenállásra.

A védelmi kérdésekre szakosodott, amerikai Institute for the Study of War tegnapi helyzetértékelésében ugyancsak azt írta, hogy az oroszoknak egyértelműen nem sikerült úgy bekeríteni és izolálni Kijevet, ahogyan azt eltervezték. Rámutattak, hogy az ukrán ellenállás rendkívül hatékony, a fő fenyegetést éppen a déli fronton látták, ahol áttörték a védelmet.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök nem elégedett a jelentésekkel. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Alekszej Nyikolszkij)