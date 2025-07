Justin Trudeau és Katy Perry együtt vacsorázott + videó

A kanadai politikai és bulvársajtó is felkapta azt a hírt, hogy Justin Trudeau miniszterelnök és az amerikai popsztár, Katy Perry közösen vacsoráztak Montrealban, a Le Violon nevű exkluzív étteremben.

Kanada volt miniszterelnöke, Justin Trudeau. Fotó: Chris Jackson/Chris Jackson Collection

A hírt elsőként a helyi MTL Blog és a Narcity közölte, hozzátéve, hogy a forrás ugyan névtelen, de hitelesített – az étterem személyzete is megerősítette a látogatás tényét. A TMZ értesülései szerint a séf személyesen fogadta a két hírességet, Trudeau pedig a távozás előtt még be is ment a konyhába, hogy megköszönje a kiszolgálást.

A találkozó körülményei ugyan nem tisztázottak, de a sajtóban nem kis feltűnést keltett, hogy mindketten nemrég lettek újra szinglik. Katy Perry a napokban szakított Orlando Bloom színésszel, míg Justin Trudeau tavaly jelentette be feleségével való különválását, ami után sokan spekuláltak politikai karrierje jövőjéről is.

Katy Perry egyébként július 30-án lépett fel a montreali Bell Centre-ben, így jelenléte a városban nem volt meglepő – Trudeau azonban eddig nem kommentálta a vacsorát, ahogy hivatalos közlemény sem jelent meg.

Míg a kanadai bulvársajtó a „lehetséges románcot” latolgatja, mások inkább a médiakép-építés és politikai PR szempontjaira figyelmeztetnek. Trudeau népszerűsége az elmúlt hónapokban csökkenő tendenciát mutatott, és nem lenne meglepő, ha a kormányfő próbálná a fiatalabb közönség felé nyitni új imázselemekkel.

Egyelőre csak annyi biztos: a közös vacsora tényét megerősítették, a találkozó célját viszont továbbra is találgatás övezi.

Borítókép: Katy Perry (Fotó: AFP)