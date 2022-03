Lapozó: Hatvankét milliárd dollár értékű az Ukrajnában megsemmisített infrastruktúra

Korlátozza az albérleti díjak emelkedését és üzemanyagbónuszt ad a spanyol kormány

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök tájékoztatása szerint a Miniszterek Tanácsa kedden fogadja el a kormány első védelmi tervét – az úgynevezett nemzeti reagálási tervet –, amely a háború miatt kialakult gazdasági károk kompenzálását tűzte ki célul. Az intézkedések között szerepel, hogy az albérletek ára maximum két százalékkal emelhető meg, valamint a fuvarozókra vonatkozó, múlt héten bejelentett, húszcentes üzemanyagár-kedvezményt minden állampolgár megkapja. Emellett a létminimumot biztosító alapjövedelem összegét 15 százalékkal megemelik, hogy segítsék a leginkább rászoruló családokat. Ugyanebből az okból kifolyólag bővítik a villamosenergia-bónuszban részesülő családok létszámát is, ami így már kétmillió háztartás helyzetét könnyíti meg. Pedro Sánchez kormányfő hétfői beszédében úgy fogalmazott: a kormány jól ismeri az ukrajnai konfliktusból adódó problémákat. Ennek kapcsán hozzátette, hogy

bár a következményeket nem tudják elhárítani, de mindent megtesznek azért, hogy csökkentsék a károk mértékét.

Ezen túlmenően a másik cél, hogy megszilárdítsák azt a növekedést, amelyet Spanyolország 2021-ben tudott felmutatni a húszmilliós foglalkoztatottsággal és a GDP 5,1 százalékos növekedésével.

Forrás: 20minutos.es

Marokkó nem tart az élelmiszerhiánytól

A marokkói kormány szóvivője, Musztafa Baïtas bejelentette, hogy sem az energiaárrobbanás, sem az orosz–ukrán háború, de még az aszályos időjárás sem idéz elő válságot a marokkói lakosság élelmiszer-ellátásában. Marokkó ugyanis hat hónapra elegendő tartalékot raktároz az alapvető élelmiszerekből, és ezeket a felhasználás ütemében folyamatosan újra is tölti, áll a marokkói kormány közleményében.

A tartalékok pótlására garanciát biztosítanak azok a már régóta jól működő kooperációk, amelyeket a marokkói kormány a világ legnagyobb élelmiszer-exportőr országaival folytat.

Marokkó az orosz–ukrán háború miatt kieső gabonabehozatal egy részét a világ többi élvonalbeli búzaexportőrétől, Kanadától, az USA-tól és Argentínától is tudja pótolni, illetve szintén hosszú távú szerződései vannak a csirke, a marhahús, a cukor és a kávé világelső exportőrével, Argentínával is.

Az áremelkedések ellensúlyozására a marokkói kormány is szubvencionálja a földgáz és a kenyér árát, valamint támogatást vezetett be a közlekedésre és az áruszállításra is.