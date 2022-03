Már a The New York Times is elismerte, hogy valódi ügy Joe Biden fiának korrupciós botránya

Ahogy az Origó is beszámolt róla korábban, a The New York Post 2020 októberében szellőztette meg a Biden család botrányos ügyeit Hunter Biden laptopjára hivatkozva, amit az elnök fia szervizben felejtett.

A korrupciós ügy mellett szexvideók is előkerültek az amerikai elnök (akkor még elnökjelölt) fiáról, de az is kiderült, hogy Hunter súlyos kokainfüggőségtől szenved, amit titkolni próbáltak a nyilvánosság elől. Az amerikai elnök fiának volt felesége, az 53 éves Kathleen Buhle egy botránykönyv kiadására készül, ami 2022. június 14-én jelenik meg „If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction and Healing”(Ha szakítunk: Egy emlékirat a házasságról, függőségről és gyógyulásról) címmel, ahol részletesen kitálal – a laptop tartalmát megerősítve – Hunter kicsapongó életéről és kábítószer-függőségéről is.