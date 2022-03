Szijjártó: A magyar emberek biztonsága az első

Honvédségi egységek az ukrán határnál

– A legfontosabb feladat ebben a helyzetben, hogy a kormány garantálja a magyar emberek és Magyarország biztonságát. Ennek része, hogy megelőzzük, hogy bármilyen militáris vagy paramilitáris egységek beszivárogjanak Magyarországra. Ezért kellett a honvédség jelentős erőit a keleti határhoz telepíteni – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: mindent el kell követni, hogy a magyarlakta területekre a harci cselekmények ne terjedjenek át.

– Ezt úgy lehet elérni, hogy nem provokáljuk ki azokat. Ezért nem engedélyezi a kormány a halált okozó fegyverek szállítását Magyarországon keresztül és nem engedjük, hogy bármilyen oknál fogva belesodródjunk ebbe a konfliktusba.

Brüsszel és a magyar ellenzék is kritizál

– A háború az információs térben is zajlik – emelte ki Szijjártó Péter. Sok dezinformáció is nyomon követhető. Egy ilyen példa, hogy Donald Tusk az Európai Néppárt elnöke, volt lengyel miniszterelnök azt hazudta, hogy a budapesti kormány blokkolta volna az orosz bankok letiltását a nemzetközi átutalási rendszerből. A miniszter szerint ez úgy, ahogy van szemenszedett hazugság, illetve az is hazugság, hogy bármi más szankciót blokkolt volna Magyarország. Ennek épp az ellenkezője igaz. Minden egységes európai döntéshez a támogatásunkat adtuk – tette hozzá Szijjártó.

A kormány a magyar nemzeti érdek mentén cselekszik. Ez pedig az, hogy biztonság legyen és ne keveredjünk bele a háborúba.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: megérti, hogy másnak más a pozíciója. Egyes európai országok fegyvert szállítanak, mások átengedik a fegyvereket az országukon. Magyarország humanitárius segítséget tud nyújtani. Az ország történetének legnagyobb segítségnyújtása zajlik. Nyolcszáz tonna élelmiszert és 200 tonna higiéniai terméket szállítanak a kormány támogatásával a bajba jutottaknak. Katonát és fegyvert nem adunk, hogy ne keverjük bele a magyar embereket a háborúba, még akkor sem, ha nyomást gyakorol az ellenzék – szögezte le a miniszter. Magyarország ugyanakkor befogad minden menekülőt.

A magyar–ukrán kapcsolatok nem voltak felhőtlenek az elmúlt évek során, de most háború van, ilyenkor a vitás kérdéseket félre kell tenni – mondta a tárcavezető. Emberéletek forognak kockán, most segítséget kell nyújtani – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette: a vitás kérdéseket majd egyszer elő kell venni, de most nem ezzel kell foglalkozni.

Brüsszeli bírálat Szerbiának

Szerbia nem vezetett be szankciókat Moszkva ellen, de kiállt az ukránok területi integritása mellett. A büntetőintézkedések elmaradása miatt több bírálatot is kapott Belgrád Brüsszelből.

Szijjártó Péter szerint mivel Szerbia nem tagja az EU-nak, egy speciális környéken van, speciális történelemmel, ezért meg kell érteni az ország belső viszonyait.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter nem tartja helyesnek, hogy az Európai Unió nyomást gyakorol Szerbiára. Óva intette Brüsszelt, hogy nyomást gyakoroljon Szerbiára, nehogy az destabilizálódjon. Szavai szerint, ha Szerbia destabilizálódik, akkor a teljes Nyugat-Balkán destabilizálódik. Ez senkinek nem lehet érdeke – húzta alá a miniszter.

Veszélybe sodorná az ellenzék a magyar embereket

Válsághelyzetekben jönnek elő a vezetői képesség – hangsúlyozta a miniszter. Szerinte éppen ezért a mostani konfliktus mindenképp befolyásolni fogja az áprilisi, magyarországi országgyűlési választásokat. Szijjártó szerint a magyar ellenzék összevissza beszél. A felelőtlen nyilatkozataikkal bajba sodorhatják az embereket. Katonákat és fegyvereket küldenének a háborús konfliktusba, árulásnak tartják, hogy nem engedjük át a fegyvereket Magyarországon.

Ha ők lennének döntési helyzetben, akkor az ország súlyos veszélybe kerülne. Ezt a hozzáállást teszik mérlegre a magyar emberek április 3-án – mondta.

