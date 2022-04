Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Zelenszkij: Borodjankában szörnyűbb a helyzet, mint Bucsában

Megkezdődött a romok eltakarítása. Lényegesen szörnyűbb ott a helyzet. Még több áldozatot szedtek az orosz megszállók – fogalmazott az elnök a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett üzenetben.

Az ukrán vezetés szerint az orosz hadsereg több mint 300 civilt gyilkolt meg Bucsában.A helyenként hátrakötözött kezű és az utcán heverő holttestekről készült felvételek bejárták a világot, és hatalmas felháborodást váltottak ki. Moszkva szerint megrendezett provokációról van szó.

És mi történik majd, amikor a világ megismeri a teljes valóságot arról, hogy mit tettek az orosz katonák Mariupolban?– tette fel a kérdést Zelenszkij.

Ott szinte minden utcán az van, amit a világ Bucsában és a kijevi térség más városaiban láthatott, miután az orosz csapatok visszavonultak – mondta az ukrán elnök.

Japán újabb szankciók bevezetésére és az orosz szénimport csökkentésére készül

Koicsi elmondta, hogy a szénimportot fokozatosan kezdik csökkenteni, és végül teljesen megszüntetik. Kisida Fumio japán miniszterelnök már korábban bejelentette az újabb szankciókat, és először nevezte az orosz hadsereg által elkövetett atrocitásokat háborús bűncselekménynek.A kormányfő azt is elárulta, hogy Japán szorosan egyeztet a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7-országcsoport többi tagjával a további büntetőintézkedésekről.

Az Európai Unió csütörtökön hagyta jóvá az Oroszországgal szembeni szankciók ötödik csomagját, melyben a többek között augusztustól megtiltják szén behozatalát Oroszországból az unióba, egy sor további termék oroszországi exportját is leállítják, és további mintegy 200 ember ellen rendeltek el beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök két lánya ellen is.