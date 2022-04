Lapozó: Duplájára nőtt az erőszakos cselekmények száma a belgiumi befogadó központokban

Twitteren gratulált a Fidesznek a spanyolországi Vox párt

A Santiago Abascal vezette jobboldali párt közösségi oldalán azt írja: „Gratulálunk a magyar embereknek és Orbán Viktornak a vasárnapi választásokon elért elsöprő győzelemhez”. Hozzátették azt is, hogy a magyar jobboldal sikerének köszönhetően továbbra is azon dolgozhatnak, hogy összekovácsolják a nemzetek és a szabadságjogok Európáját, szemben a liberálisok és a globalisták sikertelen projektjével. A gratuláló bejegyzés alatti kommentek között több spanyol állampolgári köszöntés is feltűnik. Többen azt írták: Éljen Magyarország! Mások arra buzdították a Vox vezetőit, hogy tanuljanak Orbán Viktor miniszterelnöktől, és ültessék át eszközeit a spanyolországi politikai életbe. Jorge Buxadé, a Vox parlamenti képviselője nyilatkozatában kiemelte: a Fidesz győzelme arra mutat rá, hogy a magyar emberek értékelik az Orbán-kormány által szorgalmazott jóléti, családokat segítő és határvédelmi politikát.

Forrás: Twitter.com

Az áramfogyasztás csökkentését kérték a francia lakosságtól

A francia villamosenergia-szolgáltató vállalat, az RTE a franciaországi tömegmédiában szólt a franciákhoz: már a hétvégén arra kérte a vállalatokat és a magánembereket is, hogy hétfőn tudatosan fogják vissza az áramfogyasztásukat. A korlátozásokra azért van szükség, mert Franciaországot egy szokatlan hidegfront érte el, és a háztartásokban megugrott az elektromos fűtés miatti áramfogyasztás, így – a kért intézkedések nélkül – akár komoly áramszünet is kialakulhatna az országban.

A lakosságot ezért arra kérték, hogy ütemezzék át hétfőről egy másik napra a mosógépek és a mosogatógépek használatát, ne töltsék mobiltelefonjaikat 8:30 és 13:00, majd 17:30 és 20:00 óra között, és hogy munkaidejük alatt a lakásokban állítsák a fűtést 16 és 17°C fok közé. A szolgáltató továbbá arra is megkérte a franciákat, hogy a használaton kívüli elektromos berendezések kábeleit húzzák ki a konnektorból.

Forrás: Cnews.fr

Duplájára nőtt az erőszakos cselekmények száma a belgiumi befogadó központokban

A belgiumi befogadó központokból tavaly 1281 erőszakos cselekményt jelentettek be a belga hatóságoknak az intézmények üzemeltetői. Ez a szám pedig kétszerese a 2017-ben regisztrált erőszakos cselekményekének. Az esetek felében az ott élő migránsok bántalmazzák – szóban vagy fizikailag – az alkalmazottakat és a többi bentlakót. Belgium menekültügyi és bevándorlási államtitkára, Sammy Mahdi szerint a nagyarányú növekedés egyrészt annak tudható be, hogy egyre kevesebb támadás marad titokban, mivel az intézmények már rendszeresen bejelentik a migránsok által elkövetett agressziókat. Másrészt az atrocitások számának növekedését az idézte elő, hogy 2021-ben a tálibok elől menekülve tömegével érkeztek Belgiumba az afgán fiatalemberek, akik gyakrabban követnek el erőszakos bűncselekményeket, mint a családos menedékkérők. Továbbá a befogadó központokban a 2021-es áradások miatt hirtelen nagy számban érkeztek belga menedékkérők, akik zsúfoltságot okoztak az intézményben, és így feszültségeket gerjesztettek a bentlakók között.

Forrás: Lalibre.be

