Lapozó: Egyre jobban csökken a gyermekvállalási kedv Olaszországban

Májustól már nem kérnek védettségi igazolást Olaszországban

Továbbra sem szabadulnak az olaszok a szájmaszk használatától, de a védettségi igazolást azonban egy időre elfelejthetik. Roberto Speranza egészségügyi miniszter csütörtökön tette közzé a kabinet döntését az egészségügyi védőfelszerelés használatáról. Olaszországban egészen június 15-ig kötelező marad az FFP2-es szájmaszk viselése a tömegközlekedési ezközökön, mozikban, színházakban és zárt szórakozóhelyeken és sporteseményken. Május elsejétől azonban jelentős enyhítéseket vezetnek be. Boltokban és éttermekben nem lesz kötelező a maszkviselés, az oltást igazoló zöldkártya felmutatását is eltörölték. A munkahelyeken, irodákban sem kötelező maszkot viselni, bár használata ajánlott. A kórházakban és idősotthonok látogatásakor fokozott óvatosságra van szükség, ezért ezekben az intézményekben továbbra is kötelező a maszk viselése.

Forrás: ilmessaggero.it , lastampa.it