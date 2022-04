Lapozó: A svéd energiaügyi miniszter kioktatta Magyarországot az orosz gázvásárlás miatt

Csaknem háromezer befogadóhelyet nyitott az ukrán menekülteknek a spanyol egyház

José Cobo madridi segédpüspök és egyben a Spanyol Püspöki Konferencia migrációs osztályának vezetője elmondta: mind a 70 spanyol egyházmegye területén biztosítanak férőhelyeket a háború elől menekülő ukránoknak. A felkínált épületek között vannak parókiák, püspökségi létesítmények, valamint különböző egyházközséghez tartozó plébánosok, és a hívők családjai is otthont adnak a bajbajutottaknak. Hozzátette, hogy a jövőben tovább szeretnék bővíteni a férőhelyeket, hogy megfelelő fogadtatásban részesíthessék a háború elől menekülőket. A katolikus egyház tavaly hasonlóképp segítette az Afganisztánból kimenekített embereket is. A segédpüspök hozzátette, hogy kapcsolatban vannak más hitközösségekkel, hogy rajtuk keresztül is támogatni lehessen az ukrán állampolgárokat.

Nem engedélyezi a svéd rendőrség a Koránt égető politikus demonstrációit

A svéd rendőrség több városban is megtagadta Rasmus Paludan dán–svéd szélsőséges politikus hétvégére szóló gyülekezési engedélyét. A húsvéti Korán-égetésről elhíresült Paludan egyik demonstrációját Stockholmba jelentette be, és azt tervezte, hogy a kormányzó Szociáldemokrata Párt május 1-jei felvonulása előtt vonul fel és kezében egy égő Koránt fog tartani. A rendőrség közleményében az áll, hogy átfogó vizsgálatuk azt állapította meg, hogy a garázdaság kockázata túl nagy, így nem engedélyezhető a demonstráció.

A rendőrség feladata a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint a lakosság védelmének biztosítása. A rendőrség feladata az alkotmányosan védett szabadságjogok biztosítása is. Rasmus Paludan ügye összetett, mert egyensúlyt kell találni az emberek biztonsága és az alapvető szabadságjogok között

– mondta a stockholmi régió rendőrparancsnoka. Paludan demonstrációja azt üzente volna, hogy a szociáldemokraták kormányzása elpusztította Svédországot. A politikus azt közölte, hogy ennek ellenére meg fog jelenni a helyszínen. Paludan korábbi akciói iszlamista ellendemonstrációkhoz vezettek, melyek nyomán hat városban törtek ki véres zavargások húsvétkor.

