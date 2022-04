Lapozó: Kanada a Holdon elkövetett bűncselekményeket is szankcionálja

Dánia aláírta: háromszáz börtönhelyet bérel elítélt migránsok elhelyezésére Koszovóban

Koppenhága már korábban is közölte, hogy a Dániában elítélt migráns bűnözőknek nem dán földön, hanem külföldön kellene büntetésüket letölteniük. Decemberben a skandináv állam ezzel kapcsolatban írt alá Koszovóval szándéknyilatkozatot, most ezt szerződéssel is megerősítették.

Nick Hækkerup dán igazságügyi miniszter közölte, mérföldkőhöz érkezett az elképzelés, ugyanis Dánia háromszáz börtönhelyet bérel Pristinától. A szerződést még a dán parlamentnek jóvá kell hagynia, ugyanakkor az igazságügyi tárca vezetője teljesen biztos abban, hogy ez meg fog történni. Az aláírást követően a szociáldemokrata politikus közölte, a megállapodás nagyon kedvező Dániára nézve. Hozzátette, az elvárás az, hogy 2023 első negyedévére használatba lehessen venni a büntetés-végrehajtási helyeket. Szó esett arról is, hogy a fogvatartottaknak joguk van a dán börtönök körülményeihez megfelelő színvonalhoz, ezért a délkelet-koszovói gjilani börtönt át kell építeni.

Forrás: DR

A gázcsap elzárásával fenyegeti Algéria Spanyolországot

Algéria kormánya közölte a baloldali spanyol vezetéssel, hogy azonnali hatállyal felbontja a gázszerződést, ha kiderül, hogy a nekik szánt gázt Marokkónak értékesítik tovább. A Maghreb-ország energiaügyi minisztere arra figyelmeztet, hogy az alapanyag rendeltetési helyének megváltoztatása a szerződés megszegésével egyenlő. Az algíri kormány azután fenyegette meg Spanyolországot, hogy kiderült: a dél-európai ország kötelezettséget írt alá, amely szerint segíti a marokkói királyságot a hajóval szállított cseppfolyósított földgáz (LNG) visszagázosításában és azt az október óta használaton kívüli, Algériából induló Maghreb Európa gázvezetéken keresztül küldi vissza Marokkó területére.

Algéria és Marokkó között rendkívül feszült a viszony a Nyugat-Szahara miatt. Előbbi ugyanis a terület függetlenségéért való küzdelmet támogatja, szemben Rabat törekvéseivel. Spanyolországnak jelenleg Algéria a legfőbb gázbeszállítója, mely kulcsfontosságú kapcsolat számára a jelenlegi helyzetben, amikor egész Európa az orosz gázfüggőség visszaszorítására törekszik az ukrajnai invázió miatt. A spanyol kormány állítja: nem fognak algériai gázt vinni Marokkóba. Rabat, állításuk szerint, a nemzetközi piacon szerzi be a cseppfolyósított terméket, amelynek átalakításában és szállításában segítenek majd.

Forrás: elpais.com