Lapozó: Drasztikusan csökken a gyermekvállalási kedv a belga fiatalok között

Brüsszel jóváhagyta a gáz árának korlátozását Spanyolországban és Portugáliában

A két ország, Spanyolország és Portugália – különleges földrajzi helyzetére való tekintettel – egy időre függetlenedhet a közös energiaár-rendszertől és egyedi árat szabhat meg a gázra. Az energiahordozó összege kevesebb mint a felére csökkenhet és egy éven keresztül átlagosan 50 euróba fog kerülni megawattóránként (MWh). A megállapodás része az is, hogy a kedvezmény egy 40 euró/MWh-s referencia árral indul majd. A spanyol kormány eredetileg 30 eurós limitet kért az uniótól, de ezt végül nem hagyták jóvá. Gyakorlatilag minden fogyasztó, így a legrászorulóbb háztartások is azonnal profitálhatnak majd az intézkedésből, hisz a tavaly óta megduplázódott áramszámlájuk így csökkenni fog. Pedro Sánchez miniszterelnök nagyon jó hírnek minősítette az Európai Bizottság döntését, főleg miután kormánya arra számított, hogy Brüsszel lassúsága miatt még hetekig elhúzódhat az ügy. Sánchez szerint a gáz árának befagyasztása jó lesz mindenkinek, így a fogyasztóknak, a kis- és középvállalkozásnak, valamint a spanyol iparnak is. A dél-európai ország fogyasztóvédelmi egyesülete ugyanakkor továbbra is arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogyasztók még ezzel a kedvezménnyel is a történelem legmagasabb végösszegű áramszámláit fogják fizetni 2022-ben, hisz az 50 eurós befagyasztás azt jelenti, hogy a villamosenergia ára így is legkevesebb 140 euróba kerül majd megawattóránként.

Forrás: rtve.es