Kigyulladt egy busz, balesetet szenvedett egy kamion az M0-son

Baleset történt az M5–M0 csomópontban. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldaláról lehajtó ágon keresztbe fordult, bebicskázott egy kamion. A személyautók szűken elférnek mellette, de a nagyobb járművek várakozni kénytelenek – közölte az Útinform.

Ma is káosz van az utakon – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Aki teheti, a csomóponton Pest felé túlhaladva, a körforgalmakat használva tud felhajtani az M1-es vagy az M3-as irányába.

Az M0-s autóút déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalról, a 15-ös Halásztelek csomópont kihajtó ágán

kigyulladt egy kisbusz.

Az oltási munkálatok idejére a forgalmat megállították. Torlódásra kell készülni.

Élénk a forgalom a főváros környéki utakon

Telítettek a sávok az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán.

Hatvan és Budapest között, különösen a mogyoródi szakasztól lassul le a kocsisor.

Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a terelésben az erős forgalom miatt a Herceghalom-Zsámbék csomóponttól, szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódnak a járművek, különösen a külső sávban.

Sokan haladnak a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.

Az M44-es autóúton Tiszakürt térségében, a 49-es kilométernél korábban kigyulladt egy kisteherautó a Békéscsaba felé vezető irányban.

A külső sávot burkolatjavítás miatt várhatóan keddig zárva tartják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)