Lionel Messi gyászol, meghalt az ember, akinek rengeteget köszönhetett

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi hétfőn a közösségi médiában egy megható bejegyzéssel búcsúzott a 73 éves korában elhunyt Omar Soutótól, akinek még gyerekként nagyon sokat köszönhetett. Ha nincs Souto, akkor könnyen lehet, hogy Messi 2022-ben Katarban nem emelte volna magasba a világbajnoki trófeát.

Lionel Messi miközben az MLS-ben bombaformában, szörnyű hírt kapott (Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto)

Akinek Lionel Messi az argentin válogatottságot köszönheti

Az Origo írta meg, hogy Souto volt az a személy, aki még a tinédzser Messit felkereste a Barcelonánál, hogy válassza az argentin válogatottat. Abban az időben Messinek ugyanis volt ajánlata Spanyolország képviseletére, mivel 13 éves korában Dél-Amerikából Katalóniába költözött. Souto így emlékezett vissza, amikor Messi a figyelmébe került:

– A nigériai U20-as világbajnokságon mindig Spanyolországgal voltunk a szállodákban, és valaki az edzői stábjukból megragadott minket, és azt mondta: Hogyhogy nem hoztátok el a srácot Barcelonából? Ő jobb, mint az összes itt lévő. Elmentem egy telefonfülkéhez, és kértem egy telefonkönyvet Rosario városáról, ahol az összes Messi megtalálható.

Felhívtam a nagymamát, aki megadta a nagybátyja számát, és amikor megcsörgettem, ő megadta az apja számát, és amikor felhívtam őt, azt mondta: »Végre felhívott! A fiam az argentin válogatottban akar játszani.«

– mondta Souto a TyC Sports-nak adott korábbi interjújában.

Messi érzelmes búcsúja

„Mindig ott voltál, és te voltál az a személy, aki utat nyitott az AFA (Argentin Labdarúgó-szövetség – a szerk.) számára, hogy felfigyeljen rám. Hihetetlen ember voltál, akit lehetetlen elfelejteni mindannyiunk számára, akiknek megvolt a kiváltságuk, hogy a válogatottal lehettünk. Soha nem felejtünk el, Omar. Nyugodj békében” – olvasható az Inter Miami 38 éves játékosának bejegyzésében, amelyhez két fotót csatolt. Az elsőn éppen a vb-serleggel látható, Sousa is ott ül mellette.

Lionel Messi közben egyébként továbbra is remek formában van az MLS véghajrájában. Az Inter Miami 4-0-s idegenbeli győzelmet aratott a Cincinnati ellen az MLS rájátszásában és bejutott a Keleti főcsoport döntőjébe. Lionel Messi egy góllal és három gólpasszal vette ki a részét a sikerből. Messi csapata mindössze két győzelemre van az MLS megnyerésétől.