légitársaságNKFHradarbírság

Repültek a bírságok: az NKFH fellépésének köszönhetően leszállópályán a jogsértések

Következetes hatósági fellépéssel sikerült érvényt szerezni az utasok jogainak az idei évben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) eljárásai nyomán tizenötmillió forintnál is több kártalanítást ítéltek meg a légi közlekedésben érintetteknek. A jogsértő légitársaságok nem repülhetnek tovább a radar alatt: jelentős, közel százmillió forintos bírsággal sújtották őket az év első nyolc hónapjában.

2025. 11. 25. 8:42
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Fotó: Benke Gabor Forrás: Shutterstock
Kiemelt állami feladat a fogyasztók védelme a kiszolgáltatott helyzetekben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a kormányhivatalok az elmúlt időszakban fokozottan ellenőrizték a légitársaságok működését. Nem lehet kérdés, a profitorientált cégeknek is be kell tartaniuk a jogszabályi kötelezettségeiket. De ehhez ellenőrizni kell. A hatóságok munkája eredményesnek bizonyult: a kiszabott kártalanítások összege elérte a 38 750 eurót, vagyis mintegy 15 500 000 forintot. A hatóságoknak hála napról napra egyre egyszerűbb és kényelmesebb repülni.

Az NKFH proaktívan megvédi a repülni kívánó polgárokat! A kép illusztráció (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Kényelmesebb és biztonságosabb lesz repülni

A nyár végéig több mint 330 panasz érkezett a hatóságokhoz, leginkább váratlan járattörlések, jelentős késések és a hiányos tájékoztatás miatt. A hivatal úgy döntött, hogy elég volt a várakozásból, elfogyott a magyarok kárára fenntartott türelmi idő és proaktív vizsgálatokat is indított. Próbavásárlásokkal szűrték a tisztességtelen gyakorlatokat, ellenőrizték a telefonos ügyfélszolgálatokat és a honlapok tájékoztatóit. A tapasztalatok komoly hiányosságokra világítottak rá: egyes társaságoknál nem biztosították a szóbeli panasztétel lehetőségét, máshol pedig a díjtájékoztatás bizonyult hibásnak.


A feltárt jogsértéseknek természetesen komoly következményei lettek. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a szabálytalankodó cégekre. Ez az összeg világos üzenetet hordoz: nem tolerálható a magyar utasok megkárosítása. A határozott fellépésnek van visszatartó ereje, a tavalyi évhez képest ugyanis érezhetően kevesebb járattörlés és késés keserítette meg az utazók életét. Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak az utazó emberek érdekében és ha szükséges, további bírságokat is kiszabnak majd. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: shutterstock)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

