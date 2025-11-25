Repültek a bírságok: az NKFH fellépésének köszönhetően leszállópályán a jogsértések

Kiemelt állami feladat a fogyasztók védelme a kiszolgáltatott helyzetekben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a kormányhivatalok az elmúlt időszakban fokozottan ellenőrizték a légitársaságok működését. Nem lehet kérdés, a profitorientált cégeknek is be kell tartaniuk a jogszabályi kötelezettségeiket. De ehhez ellenőrizni kell. A hatóságok munkája eredményesnek bizonyult: a kiszabott kártalanítások összege elérte a 38 750 eurót, vagyis mintegy 15 500 000 forintot. A hatóságoknak hála napról napra egyre egyszerűbb és kényelmesebb repülni.

Az NKFH proaktívan megvédi a repülni kívánó polgárokat! A kép illusztráció (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Kényelmesebb és biztonságosabb lesz repülni

A nyár végéig több mint 330 panasz érkezett a hatóságokhoz, leginkább váratlan járattörlések, jelentős késések és a hiányos tájékoztatás miatt. A hivatal úgy döntött, hogy elég volt a várakozásból, elfogyott a magyarok kárára fenntartott türelmi idő és proaktív vizsgálatokat is indított. Próbavásárlásokkal szűrték a tisztességtelen gyakorlatokat, ellenőrizték a telefonos ügyfélszolgálatokat és a honlapok tájékoztatóit. A tapasztalatok komoly hiányosságokra világítottak rá: egyes társaságoknál nem biztosították a szóbeli panasztétel lehetőségét, máshol pedig a díjtájékoztatás bizonyult hibásnak.



A feltárt jogsértéseknek természetesen komoly következményei lettek. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a szabálytalankodó cégekre. Ez az összeg világos üzenetet hordoz: nem tolerálható a magyar utasok megkárosítása. A határozott fellépésnek van visszatartó ereje, a tavalyi évhez képest ugyanis érezhetően kevesebb járattörlés és késés keserítette meg az utazók életét. Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak az utazó emberek érdekében és ha szükséges, további bírságokat is kiszabnak majd.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: shutterstock)