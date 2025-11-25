A Szenátus Kereskedelmi Bizottságának 47 oldalas, „Repülési kockázat” című jelentése részletesen ismerteti, hogyan utasította a Biden-kormányzat a Közlekedési Minisztériumot (DOT), a Szövetségi Légügyi Hivatalt (FAA) és más közlekedési ügynökségeket, hogy mérjék fel a repülőtéri létesítmények alkalmasságát migránsok elhelyezésére. A dokumentum szerint a kormányzat azt kérte, hogy a szövetségi és helyi repülőtereken vizsgálják meg a szabad kapacitásokat, sőt irányítsanak át erőforrásokat a migránsok érkezésének támogatására – írja a Fox News.
Szenátusi jelentés leplezi le a Biden-kormányzat migránspolitikáját
Ezt támasztják alá a jelentésben idézett belső e-mailek is. Egy 2023. október 6-án küldött üzenetben egy FAA-tisztviselő sürgős, „azonnali” kérésként tolmácsolta a Fehér Ház igényét a Boston Logan repülőteret üzemeltető Massport felé, szabad létesítmények felmérésére.
