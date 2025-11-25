Rendkívüli

Egy frissen nyilvánosságra került szenátusi jelentés szerint a Biden-kormányzat nyomást gyakorolhatott több amerikai repülőtérre, hogy migránsokat fogadjanak be terminálokban, hangárokban vagy melléképületekben – még akkor is, ha a létesítmények vezetői előre jelezték, hogy ez komoly biztonsági kockázatokat jelenthet az utazók és a személyzet számára. A dokumentum szerzői úgy vélik: a közlekedési erőforrásokat „veszélyesen eltérítették”, a kormányzat pedig figyelmen kívül hagyta a szakmai aggályokat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 7:23
Szenátusi jelentés leplezi le a Biden-kormányzat migránspolitikáját
A Szenátus Kereskedelmi Bizottságának 47 oldalas, „Repülési kockázat” című jelentése részletesen ismerteti, hogyan utasította a Biden-kormányzat a Közlekedési Minisztériumot (DOT), a Szövetségi Légügyi Hivatalt (FAA) és más közlekedési ügynökségeket, hogy mérjék fel a repülőtéri létesítmények alkalmasságát migránsok elhelyezésére. A dokumentum szerint a kormányzat azt kérte, hogy a szövetségi és helyi repülőtereken vizsgálják meg a szabad kapacitásokat, sőt irányítsanak át erőforrásokat a migránsok érkezésének támogatására – írja a Fox News.

A Biden-kormányzat adófizetői pénzből szállásolt el migránsokat repülőtereken
A Biden-kormányzat adófizetői pénzből szállásolt el migránsokat repülőtereken Fotó: AFP

Szenátusi jelentés leplezi le a Biden-kormányzat migránspolitikáját

Ezt támasztják alá a jelentésben idézett belső e-mailek is. Egy 2023. október 6-án küldött üzenetben egy FAA-tisztviselő sürgős, „azonnali” kérésként tolmácsolta a Fehér Ház igényét a Boston Logan repülőteret üzemeltető Massport felé, szabad létesítmények felmérésére. 

Repülőterek biztonsági figyelmeztetései

A szenátusi dokumentum szerint legalább 11 repülőteret kerestek meg – vagy helyeztek nyomás alá – migránsok elszállásolására, köztük olyan nagy légikikötőket, mint a Boston Logan, a Chicago O’Hare és a New York-i JFK. 

A jelentés kiemeli: a repülőtéri infrastruktúra ilyen célú felhasználásához általában szövetségi jóváhagyás szükséges, ezt azonban több esetben figyelmen kívül hagyták.

A Massport egyértelmű figyelmeztetést küldött a szövetségi partnereknek: a repülőtér „nincs felkészülve és nem is rendelkezik erőforrásokkal a migráns népesség befogadására”, ami „számos biztonsági következménnyel” járhat. Ennek ellenére a Logan egy alkalommal 352 migránst helyezett el az E terminálban egy éjszakára, amihez plusz 779 ezer dollárnyi kiadás társult biztonsági, takarítási és szállítási szolgáltatásokra.

Chicagóban az O’Hare egyik ingajárat-terminálján időszakosan akár 900 migránst is befogadtak.

A helyi rendőrség 2023 áprilisa és 2024 februárja között 329 szolgálati hívást és 26 letartóztatást regisztrált a területen, lopásokkal, rendbontásokkal és egy haláleset körülményeinek vizsgálatával együtt. A jelentés szerint a chicagói tisztviselők elismerték: a menedékkérők nem maradtak az általuk kijelölt átmeneti zónában.

Konkrét biztonsági incidens a JFK-n

A dokumentum egy 2024-es esetre is kitér, amely a New York-i JFK repülőtéren történt. A beszámoló szerint egy Kleber Loor-Ponce nevű, ecuadori állampolgár elszaladt egy biztonsági őr mellett, és behatolt a repülőtér biztonságos területére, két kifutópálya irányába. 

Elfogásakor egy dobozvágót és egy ollót találtak nála.

A jelentés nemcsak a repülőterek helyzetét vizsgálta. A Közlekedési Minisztérium más alosztályait is bevonták a migránsokkal kapcsolatos műveletekbe: az FMCSA-t például arra kérték, hogy működjön együtt állami szervekkel a migránsokat szállító buszok nyomon követésében, és készítsen „Ismerd meg a jogaidat” tájékoztatót. 

Az FTA-t pedig arra ösztönözték, hogy jelezze a helyi közlekedési ügynökségeknek: szövetségi támogatások is felhasználhatók a migránsok szállítására.

A szenátusi bizottság szerint mindez azt mutatja, hogy a Biden–Harris-adminisztráció veszélybe sodorta a repülőterek és az utasok biztonságát, amikor „nem megfelelően átvilágított külföldieket” engedett berepülni az Egyesült Államokba, és a légi marsallok egy részét a határhoz irányította.

Cruz: „A kormányzat veszélybe sodorta az amerikai állampolgárokat”

Ted Cruz texasi republikánus szenátor, a bizottság elnöke úgy értékelte a Fox News Digitalnak, hogy a jelentés „leleplezi”, miként működött együtt a Közlekedési Minisztérium több nagyváros – New York, Boston, Chicago – vezetőivel, hogy adófizetői pénzből szállásoljanak el migránsokat repülőtereken. Szerinte a döntések, amelyek „illegális bevándorlók repülőtéri átmozgatását” engedték személyazonosság-ellenőrzés nélkül, azt mutatják: a Biden-kormányzat nyitott határpolitikája olyan kormányzati szerveket is bevont a folyamatba, amelyek feladata éppen a közlekedésbiztonság garantálása volna.

Joe Biden alatt milliószám özönlöttek az illegális migránsok

A Biden-korszak hatása drámai módon érzékelhető az Egyesült Államokban élő illegális bevándorlók számának alakulásában. Joe Biden elnöksége alatt az illegális határátlépők száma minden korábbi rekordot megdöntött, a tavaszi jelentések a határőrizet teljes kudarcáról árulkodtak.

Borítókép: Joe Biden (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

