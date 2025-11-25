Szenátusi jelentés leplezi le a Biden-kormányzat migránspolitikáját

Repülőterek biztonsági figyelmeztetései

A szenátusi dokumentum szerint legalább 11 repülőteret kerestek meg – vagy helyeztek nyomás alá – migránsok elszállásolására, köztük olyan nagy légikikötőket, mint a Boston Logan, a Chicago O’Hare és a New York-i JFK.

A jelentés kiemeli: a repülőtéri infrastruktúra ilyen célú felhasználásához általában szövetségi jóváhagyás szükséges, ezt azonban több esetben figyelmen kívül hagyták.

A Massport egyértelmű figyelmeztetést küldött a szövetségi partnereknek: a repülőtér „nincs felkészülve és nem is rendelkezik erőforrásokkal a migráns népesség befogadására”, ami „számos biztonsági következménnyel” járhat. Ennek ellenére a Logan egy alkalommal 352 migránst helyezett el az E terminálban egy éjszakára, amihez plusz 779 ezer dollárnyi kiadás társult biztonsági, takarítási és szállítási szolgáltatásokra.

Chicagóban az O’Hare egyik ingajárat-terminálján időszakosan akár 900 migránst is befogadtak.

A helyi rendőrség 2023 áprilisa és 2024 februárja között 329 szolgálati hívást és 26 letartóztatást regisztrált a területen, lopásokkal, rendbontásokkal és egy haláleset körülményeinek vizsgálatával együtt. A jelentés szerint a chicagói tisztviselők elismerték: a menedékkérők nem maradtak az általuk kijelölt átmeneti zónában.