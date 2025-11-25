Kijevet elnyelte az éjszakai pokol: orosz támadás rombolta a várost + videó

A Kyiv Independent újságírói arról számoltak be, hogy először körülbelül hajnali 1 órakor hallottak hangos robbanásokat Kijevben, majd az azt követő órában ismét. A hatóságok ballisztikus rakétaveszélyt jeleztek a városban, és közölték, hogy a légvédelem működésben van.

A Pecserszki kerületben több többszintes lakóépület is megrongálódott és kigyulladt – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

A Kyiv Independent újságírói korábban dróntevékenységet észleltek a környéken. Az egyik találat egy 22 emeletes lakóházat ért, amely több szinten is károkat szenvedett.

‼️ At this very moment, russian missiles is again flying across Ukraine.



During the night the russian terrorist already attacked Kyiv hitting 2 high rise residential buildings.



This far 2 people are confirmed to have been killed and 6 people are injured.… pic.twitter.com/LFcVRHZFYk — Їne Back Їversen (@IneBackIversen) November 25, 2025

A Dnyiprovszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület is lángra kapott, két ember meghalt, köztük egy 86 éves nő. A tüzet a helyszínen sikerült körülhatárolni, de a mentők továbbra is olyan áldozatokat keresnek, akik a romok alatt rekedhettek – közölte Ukrajna Katasztrófavédelmi Szolgálata.