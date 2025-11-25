Kijevet elnyelte az éjszakai pokol: orosz támadás rombolta a várost + videó

Rendkívüli

Oroszország november 25-én átfogó támadást hajtott végre Kijev és több más ukrán város ellen, Shahed drónokkal és Kinzsal ballisztikus rakétákkal csapva le a kritikus infrastruktúrára és a lakóövezetekre. Ukrajna Energiaügyi Minisztériuma az éjszakai orosz akciót „masszív, összehangolt támadásnak” minősítette, amely az energia-infrastruktúra létesítményeit érte.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 7:48
Orosz–ukrán háború Fotó: AFP/JOSE COLON Forrás: ANADOLU
A helyi hatóságok szerint Kijevben a támadás során legalább négy ember életét vesztette, és további nyolcan megsebesültek. Az áldozatok és a károk teljes körű felmérése még folyamatban van. Az éjszaka folyamán a légierő országos rakétaveszélyt rendelt el, miután MiG–31-es bombázók felszállását észlelték orosz repülőterekről. Órákkal később, miközben a mentőcsapatok még mindig tüzeket oltottak és az éjszakai támadás sérültjeit keresték, újabb riasztást váltott ki további MiG–31-esek jelenléte, írja az Origo.

Oroszország hatalmas támadást mért Kijevre (Fotó: - / MTI/AP/Orosz védelmi minisztér)
A Kyiv Independent újságírói arról számoltak be, hogy először körülbelül hajnali 1 órakor hallottak hangos robbanásokat Kijevben, majd az azt követő órában ismét. A hatóságok ballisztikus rakétaveszélyt jeleztek a városban, és közölték, hogy a légvédelem működésben van.

A Pecserszki kerületben több többszintes lakóépület is megrongálódott és kigyulladt – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

A Kyiv Independent újságírói korábban dróntevékenységet észleltek a környéken. Az egyik találat egy 22 emeletes lakóházat ért, amely több szinten is károkat szenvedett. 

A Dnyiprovszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület is lángra kapott, két ember meghalt, köztük egy 86 éves nő. A tüzet a helyszínen sikerült körülhatárolni, de a mentők továbbra is olyan áldozatokat keresnek, akik a romok alatt rekedhettek – közölte Ukrajna Katasztrófavédelmi Szolgálata.

A város újabb légiriadóra ébredt, mivel a légierő arra figyelmeztetett, hogy Kinzsal hiperszonikus rakéták tartanak Kijev felé.

Reggelre Klicsko bejelentette, hogy egy nem lakott épület megrongálódott a Szvjatosinszkij kerületben, és lehetséges, hogy emberek rekedtek a romok alatt. A mentőszolgálatok a helyszínre tartanak – mondta. A Szvjatosinszkij kerületet ért reggeli csapásban legalább négy ember életét vesztette, három további pedig megsérült – közölte Tkacsenko.

A fővároson kívül a támadás lakóházakat és lakásokat ért Kijev megyében, ami miatt sürgős evakuálásokat hajtottak végre. 

Biala Cerkva városában négy ház „teljesen megsemmisült” – jelentette a Katasztrófavédelem. Egy 14 éves gyermek is megsérült. Rakéta- és dróntevékenységről más térségekből is érkeztek jelentések, köztük Zaporizzsjából és Harkiv megyéből.

A légierő szerint egy orosz drón a támadás során valószínűleg átlépte a román határt.

 

Oroszország rendszeresen indít nagyszabású támadásokat ukrán városok ellen. Az elmúlt hónapokban Moszkva fokozta az energia-infrastruktúrát célzó csapásokat, hogy újabb súlyos tél elé állítsa Ukrajnát.

Borítókép: orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

