A helyi hatóságok szerint Kijevben a támadás során legalább négy ember életét vesztette, és további nyolcan megsebesültek. Az áldozatok és a károk teljes körű felmérése még folyamatban van. Az éjszaka folyamán a légierő országos rakétaveszélyt rendelt el, miután MiG–31-es bombázók felszállását észlelték orosz repülőterekről. Órákkal később, miközben a mentőcsapatok még mindig tüzeket oltottak és az éjszakai támadás sérültjeit keresték, újabb riasztást váltott ki további MiG–31-esek jelenléte, írja az Origo.
Kijevet elnyelte az éjszakai pokol: orosz támadás rombolta a várost + videó
Oroszország november 25-én átfogó támadást hajtott végre Kijev és több más ukrán város ellen, Shahed drónokkal és Kinzsal ballisztikus rakétákkal csapva le a kritikus infrastruktúrára és a lakóövezetekre. Ukrajna Energiaügyi Minisztériuma az éjszakai orosz akciót „masszív, összehangolt támadásnak” minősítette, amely az energia-infrastruktúra létesítményeit érte.
A Kyiv Independent újságírói arról számoltak be, hogy először körülbelül hajnali 1 órakor hallottak hangos robbanásokat Kijevben, majd az azt követő órában ismét. A hatóságok ballisztikus rakétaveszélyt jeleztek a városban, és közölték, hogy a légvédelem működésben van.
A Pecserszki kerületben több többszintes lakóépület is megrongálódott és kigyulladt – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.
A Kyiv Independent újságírói korábban dróntevékenységet észleltek a környéken. Az egyik találat egy 22 emeletes lakóházat ért, amely több szinten is károkat szenvedett.
A Dnyiprovszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület is lángra kapott, két ember meghalt, köztük egy 86 éves nő. A tüzet a helyszínen sikerült körülhatárolni, de a mentők továbbra is olyan áldozatokat keresnek, akik a romok alatt rekedhettek – közölte Ukrajna Katasztrófavédelmi Szolgálata.
A város újabb légiriadóra ébredt, mivel a légierő arra figyelmeztetett, hogy Kinzsal hiperszonikus rakéták tartanak Kijev felé.
További Külföld híreink
Reggelre Klicsko bejelentette, hogy egy nem lakott épület megrongálódott a Szvjatosinszkij kerületben, és lehetséges, hogy emberek rekedtek a romok alatt. A mentőszolgálatok a helyszínre tartanak – mondta. A Szvjatosinszkij kerületet ért reggeli csapásban legalább négy ember életét vesztette, három további pedig megsérült – közölte Tkacsenko.
A fővároson kívül a támadás lakóházakat és lakásokat ért Kijev megyében, ami miatt sürgős evakuálásokat hajtottak végre.
Biala Cerkva városában négy ház „teljesen megsemmisült” – jelentette a Katasztrófavédelem. Egy 14 éves gyermek is megsérült. Rakéta- és dróntevékenységről más térségekből is érkeztek jelentések, köztük Zaporizzsjából és Harkiv megyéből.
A légierő szerint egy orosz drón a támadás során valószínűleg átlépte a román határt.
További Külföld híreink
Oroszország rendszeresen indít nagyszabású támadásokat ukrán városok ellen. Az elmúlt hónapokban Moszkva fokozta az energia-infrastruktúrát célzó csapásokat, hogy újabb súlyos tél elé állítsa Ukrajnát.
Borítókép: orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zaharova így tette nevetségessé a háborúpárti Von der Leyent
Az orosz külügyminisztérium szóvivője csípős iróniával válaszolt Brüsszelnek.
Szenátusi jelentés leplezi le a Biden-kormányzat migránspolitikáját
A jelentés leleplezi, miként működött együtt a Közlekedési Minisztérium több nagyváros vezetőivel, hogy adófizetői pénzből szállásoljanak el migránsokat repülőtereken.
Szijjártó Péter új bejegyzésben méltatta a magyar–román energetikai együttműködést
Kiemelte, hogy Magyarország következetesen kiáll a nukleáris energia használata mellett, és ezt a hozzáállást a román fél is osztja.
Brüsszeli számmisztika: így lett 24 óra alatt a kormánypártok előnyéből toronymagas Tisza-vezetés
Politico-botrány: a lap magyarázat nélkül fordította ellenkezőjére a Fidesz előnyét mutató közvélemény-kutatást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zaharova így tette nevetségessé a háborúpárti Von der Leyent
Az orosz külügyminisztérium szóvivője csípős iróniával válaszolt Brüsszelnek.
Szenátusi jelentés leplezi le a Biden-kormányzat migránspolitikáját
A jelentés leleplezi, miként működött együtt a Közlekedési Minisztérium több nagyváros vezetőivel, hogy adófizetői pénzből szállásoljanak el migránsokat repülőtereken.
Szijjártó Péter új bejegyzésben méltatta a magyar–román energetikai együttműködést
Kiemelte, hogy Magyarország következetesen kiáll a nukleáris energia használata mellett, és ezt a hozzáállást a román fél is osztja.
Brüsszeli számmisztika: így lett 24 óra alatt a kormánypártok előnyéből toronymagas Tisza-vezetés
Politico-botrány: a lap magyarázat nélkül fordította ellenkezőjére a Fidesz előnyét mutató közvélemény-kutatást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!