Meghiúsult a gyermekvásár Milánóban

Immár nem csak az interneten népszerűsítenék Olaszországban a béranyaságot. Milánóban nagyszabású rendezvényt terveztek a béranyaság propagálására, az ötlet azonban nemcsak az életvédő szervezetek és a jobboldali politikusok, de a feminista mozgalmak ingerküszöbét is meghaladta. Az Egy álom, melynek gyermek a neve elnevezésű eseményt május 21-22 -ére tűzték ki, s ez lett volna az első olyan nyilvános rendezvény, melyen az anyaméh bérbe bocsátását népszerűsítették volna Olaszországban. A vásárt azonban nem tartják meg. Bár a szervezők közlése szerint az eseményt rajtuk kívül álló okok miatt halasztották jövőre, kétség nem fér hozzá, hogy a politikai és civil ellenállás magyarázza a program módosítását.

A tiltakozók arra hivatkoznak, hogy a rendezvény olyan üzletágat reklámoz, amely bűncselekménynek számít, és jogsértés elkövetésére bátorít azzal, hogy kapcsolatot teremt a kereslet és a kínálat között. Az olasz jogrend tiltja az anyaméh áruba bocsátását, jelenleg Olaszországban három hónaptól két évig terjedő börtönnel és hatszázezer eurós pénzbírsággal büntetik, aki másnak szánt magzatot hord ki.

Az esemény szervezői ugyanakkor nagy elánnal láttak hozzá korábban az előkészületekhez. Reklámfilmet is készítettek, a pár másodperces hirdetésben egy férfi pár napos csecsemőt tart a kezében, majd érkezik a felhívás: „Gyertek el minél többen, és vegyetek gyermeket!” A milánói vásár nem előzmények nélküli, az elmúlt öt évben több európai nagyvárosban is tartottak olyan promóciós eseményt, amelyen 50-100 ezer euró közötti áron kínáltak újszülötteket megvásárlásra.

S hogy miképp? A vásárló katalógus alapján nevezheti meg, milyen babát szeretne, például milyen legyen a csöppség hajának vagy szemének a színe. A kihordást és a szülést pedig béranya vállalja magára. Belegondolni sem könnyű, mi lesz azoknak az újszülötteknek a sorsa, akik nem a kívánt jellemzőkkel rendelkeznek.

Párizs, Berlin, Köln és München után most az északolasz luxusvárosban, Milánóban került volna sor efféle gyermekbörzére. Az érdeklődők nemcsak a kínálatba pillanthattak volna bele, hanem rendkívüli árengedményeket is felkínáltak volna számukra, valamint hírlevél formájában kapcsolatot is tarthattak volna a szervezőkkel. Ezeken felül kétes eredetű, féltudományos dokumentációval is ellátták volna őket arról, milyen modern technikai vívmányok teszik lehetővé a gyermekek születését. Az olasz sajtó hónapokon keresztül „a borzalmak vására” elnevezéssel illette a kezdeményezést.

Elsőként Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek párt elnöke szólította fel a milánói városvezetést, hogy kategorikusan utasítsa vissza az esemény megrendezését. A politikus Giuseppe Sala polgármesterhez fordult, hogy akadályozza meg az elborzasztó kezdeményezést. Az ellenzéki párt elnöke már szeptemberben ígéretet tett arra, pártja nyílt harcba kezd, hogy Olaszországba ne tehesse be a lábát hasonló próbálkozás. A Pro Vita e Famiglia életvédő szervezet petícióban szólította fel a civil lakosságot a belügyminiszterhez és a milánói városvezetéshez címzett tiltakozó akció aláírására. Feminista mozgalmak is tiltakozásba kezdtek a női test áruba bocsátása ellen.

Isabella Rauti, az Olasz Testvérek politikusa, esélyegyenlőségért felelős osztályvezető szerint a béranyaság súlyosan megsérti az alapjogokat, hiszen áruvá alacsonyítja a nők testét, kihasználva a mélyszegénységben élő asszonyok reménytelen helyzetét. Ugyanakkor a születendő gyermekek jogát sem biztosítja, hogy egy anya és egy apa nevelhesse fel.

– Az emberi élet soha nem válhat árucikké – szögezte le az ügy kapcsán Carolina Varchi, a parlament képviselőháza igazságügyi bizottságának tagja. Úgy vélte, ártatlan gyermekek nem válhatnak egyesek szeszélyeinek vagy vágyainak öncélú kielégítőivé.

A béranyaság szigorú büntetésére nyújtott be törvényjavaslatot a Liga elnöke, Matteo Salvini múlt héten. A civil szervezetek által szorgalmazott kezdeményezés célja, hogy egyértelműen határt szabjon a nők és a gyermekek árucikké alacsonyításának. Salvini kijelentette: hatmilliárd eurós éves bevételre szert tevő üzletágról van szó, melyet minden eszközzel fel kell számolni. – Voltak idők, amikor valaki kísérletet tett az emberi faj szelekciójára, szőke és kék szemű gyermekek létrehozására. Egyes gyakorlatok a nácizmus sötét éveit juttatják eszembe – mondta Salvini.

A milánói rendezvény kapcsán még a baloldali Demokrata Párt tanácsosai is elismerték, hogy a gyermek utáni vágyat nem érdemes sem banalizálni, sem elítélni, de semmiképpen sem lehet üzletággá alakítani. A béranyaság nem más, mint az emberi élet áruba bocsátása. Rosario Panteleo baloldali politikus úgy nyilatkozott, helyesnek tartja a rendezvény elhalasztását, az emberi test ugyanis nem árucikk. Arra is kitért, hogy nemcsak akkor kell állást foglalni, amikor a milánóihoz hasonló provokatív rendezvényt kell megakadályozni. A modern emberkereskedelem problémája nem politikai kérdés, hanem a társadalom értékvilágát és morális állapotát mutatja meg. Ezért kell mielőbb törvényekkel szabályozni – mondta el véleményét Pantaleo.

